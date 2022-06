Dôvodom je, že koncom marca si košickí policajti všimli bavorák, ktorého vodič sa dopustil priestupku. Muža za volantom sa snažili zastaviť, tento však na svetelné ani zvukové signály nereagoval. Dokonca dupol na plyn a snažil sa ujsť. Neskôr si to zrejme rozmyslel a zastavil.

Trest i zákaz

Dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu však odmietol, rovnako aj odber krvi. Skončil v policajnej cele a na krku má obžalobu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Okresný súd Košice I v zrýchlenom konaní mu trestným rozkazom uložil peňažný trest vo výške 600 eur. Pre prípad jeho zmarenia súd stanovil obvinenému náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na dvanásť mesiacov,“ informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Neprávoplatné rozhodnutie

Martin Balčík však s týmto rozsudkom nesúhlasil a podal proti nemu odpor. „Rozhodnutie teda nie je právoplatné," spresnila hovorkyňa. Na ťahu je súd, ktorý musí rozhodnúť o vine a treste obžalovaného starostu. Boli síce vytýčené už tri hlavné pojednávania, ale tieto boli odročené pre neúčasť starostu, naposledy sa tak stalo 30. mája. Obvinený Balčík vždy doručil súdu lekárske potvrdenie o tom, že zdravotný stav mu neumožňuje zúčastniť sa pojednávania.

Hrôza z policajnej cely

Oslovili sme starostu. Tomu najprv nebolo do reči, neskôr však zmenil názor. "Už pracujem, potreboval som sa spamätať zo všetkého, čo sa zomlelo. Nebolo to jednoduché aj preto, že nikdy som nemal žiadne poťahovačky so zákonom. Napríklad už len môj pobyt v policajnej cele a podávanie jedla cez malé okienko bolo poriadne stresujúce. Dotklo sa to nielen mňa, ale aj mojej rodiny," hovorí rozrušene. Priznáva, že chce, aby bola vec čím skôr ukončená. "Určite nemienim pojednávania ignorovať. Zvažujem rôzne alternatívy. Jednou z nich je pribratie advokáta, ktorý by ma zastupoval. Aspoň takto presuniem časť stresu zo svojich pliec na jeho," zavtipkoval Balčík na svoju adresu.

Odstúpenie a kandidatúra?

Porúčať sa nemieni: "To nie je len tak zbaliť sa a odísť. Nikoho som predsa nezabil ani neolúpil," prízvukuje Martin Balčík, ktorý ešte nie je definitívne rozhodnutý, či bude v najbližších voľbách kandidovať na post starostu alebo nie. "Zatiaľ je to všetko vo fáze úvah a vyhodnocovania pre a proti," uzavrel starosta.

Stranícky trest

A ako sa k starostovi postavilo jeho materské hnutie? ,,Predsedníctvo KDH pozastavilo členstvo v hnutí Martinovi Balčíkovi až do vyriešenia prípadu," informovala Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Lenka Halamová.

