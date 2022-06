Najnovšie Ďuriš Nicholsonová zverejnila fotografiu, kde je v dlhých tmavých šatách so špagetovými ramienkami, s dlhým sexi rozparkom a na nohách má veselé remienkové sandáliky. To, že je veľmi "naľahko", hneď vysvetlila: "Dnes máme v Bruseli 32 stupňov! Na toto mesto je to extrémne veľa."

Holduje "kolieskam"

Politička na to, že má 45 rokov a je matkou troch už takmer odrastených detí, vyzerá výborne. Účes z krátkych vlasov, ktorý si nechala potom, keď "zložila" dredy, jej pristane a omladil ju. Nicholsonovej k mladistvému zjavu prispieva aj to, že je štíhla a zachováva si veselú myseľ, nemá problém si vystreliť aj sama zo seba. K dvom fotografiám, kde je zachytená v spomínanom outfite, pripísala: "Na skate alebo na kolobežke?" Otázka europoslankyne súvisí s tým, že na jednom zábere má nohu položenú na skateboarde a na druhom sa opiera o kolobežku.

Všetci spolu

Nicholsonová je europoslankyňou od volieb v roku 2019. Aj vzhľadom na vzdialenosť Belgicka od Slovenska, ale najmä na to, že najmladší syn Jakub má len 6 rokov, sa presťahovala s rodinou do metropoly Belgicka Bruselu, kde je podľa všetkého veľmi spokojná.

