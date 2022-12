Informácia o pobyte majstra bojových umení a hrdinu akčných filmov sa začali šíriť v nedeľu 11. decembra potom, keď ho jeho priaznivci a fanúšikovia videli v priestoroch istej súkromnej kliniky v Užhorode. Jeden z lekárov urológ Mikle Yershov neodolal a spoločnou fotografiou s belgickým sympaťákom sa pochválil na sociálnej sieti. Informuje o tom portál EuroWeeklyNEWS. Vedenie kliniky kde hviezdu fanúšikovia spozorovali odmietlo prezradiť, čo herca k ním priviedlo. Mlčanlivosťou ich zaviazal práve Belgičan, ktorý si neželal zverejnenie akýchkoľvek informácií a podrobností o ňom.

Zdravotné problémy

Zároveň šéfovia nemocnice nekomentovali dôvody návštevy Van Damma na Ukrajine. Miestny spravodajský kanál TSN však zistil viac. Podľa zdroja z prostredia nemocnice, herec vyhľadal pomoc lekárov preto, lebo sa necítil dobre.

Zahrá si v seriáli o prežití?

Podľa nepotvrdených informácií by príchod Jeana-Claudea Van Damma na Ukrajinu mal súvisieť s príletom britskej televíznej hviezdy, dobrodruha a spisovateľa Beara Gryllsa (48), vlastným menom Edwarda Michaela Gryllsa, ktorý mal posledný novembrový deň priletieť so svojim filmovým štábom na Ukrajinu. Dôkazom by malo byť video a foto uverejnené na Twitteri s textom: „Legendárny Bear Grylls bol videný na Ukrajine. Miesto nie je špecifikované, ale súdiac podľa videa sa teraz pokúsi prežiť na Ukrajine."

Neuveriteľné kúsky

Grylls je známa a veľmi obľúbená televízna hviezda. Účinkuje v televíznom seriáli pod názvom Running Wild with Bear Grylls kde predvádza, svoje občas až neuveriteľné zručnosti a vedomosti z toho, ako sa dá prežiť v extrémnych podmienkach. Do jednotlivých epizód si pozýva známe osobnosti, ktoré spoločne s ním absolvujú náročné a nebezpečné cesty a pobyt. Jeho štáb nie je veľký. Okrem hlavnej hviezdy, ktorá je zároveň aj moderátorom a komentátorom, ďalej celebritného hosťa, sú to aj dvaja kameramani, dvojica zvukárov, producent a horský vodca. Náročné podmienky si po boku Gryllsa vyskúšali napríklad Michael Jordan, Kate Hudson, Zac Efron, Kate Winslet, Ben Stiller, dokonca i prezident Barack Obama a mnoho ďalších osobností zvučných mien. Či teraz k ním pribudne aj meno Jeana-Claudea Van Damma, nie je známe.

Michalovčania neverili vlastným očiam

Belgičan, ktorého milujú najmä fanúšikovia bojových umení potešil svojich priaznivcov v metropole Zemplína v Michalovciach kde sa svetoznámy herec objavil na radnici. Okrem pózovačiek s primátorom Miroslavom Dufincom sa zapísal aj do kroniky mesta. Prvý muž Michaloviec sa s fotografiami z návštevy vzácneho hosťa v utorok okamžite pochválil na sociálnej sieti s dodatkom: "Svetoznámy Jean Claude van Damme navštívil Michalovce. Aj keď len krátka, ale o to vzácnejšie, bola dnešná návšteva. Som nesmierne rád, že Jean-Claude van Damme si našiel čas a prišiel na mestský úrad. Stretnutie s ním bolo naozaj výnimočné a ja verím, že do srdca Zemplína zavíta opäť. Keďže tento človek, nie je len úspešný herec, ale vo veľkej miere sa venuje šíreniu osvety a propagácii športu a bojových umení, veríme, že jeho najbližšia návšteva bude spojená so zaujímavým projektom, na ktorom už teraz pracujeme," zahmlieva Dufinec. K tomu nezabudol pridať aj niekoľko fotografií, ktoré potvrdzujú jeho slová, kto ich navštívil.