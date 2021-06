Filmový festival v Košiciach mnohí outfitom podcenili: Dogabaná ministerka kultúry i radní!

Metropola východu žije v týchto dňoch atmosférou 28. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (AFF), ktorý potrvá do nedele 27. júna. Okrem prehliadky filmov je toto podujatie aj príležitosťou vidieť v plnej kráse na červenom koberci nielen herecké hviezdy, ale aj známych Košičanov a zhodnotiť i outfity. Tento rok mnohí domáci netajili sklamanie. "S kamarátkou sme vo väčšine prípadov ani nevedeli, kto to je. A o "róbach" hostí radšej pomlčím," nešetrila kritikou Timea. "Neviem aký bol kľúč, podľa ktorého organizátori posielali pozvánky, ale bola to bieda. Nemyslím si, že je správne pozvať kde-koho, len aby bol naplnený priestor. Kazí to meno festivalu," hnevá sa Juraj. Oslovili sme módnu stylistku Andreu Ziegler, aby zhodnotila oblečenie nami vybraných ľudí. Jej slová určite mnohých nepotešia.