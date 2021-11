V stropkovskom a svidníckom regióne sa dala zaočkovať proti ochoreniu covid iba tretina tamojšieho obyvateľstva. Odzrkadľuje sa to aj na pandemickej situácii, ktorá je aktuálne najhoršia v okrese Stropkov. Cez víkend tu bola sedemdňová incidencia približne 1 500 nových PCR prípadov na 100-tisíc obyvateľov.

Lekárka Miroslava Blacha Vansová z covidového oddelenia nemocnice Svet zdravia v susednom Svidníku vraví, že zdravotníci sú už na pokraji fyzických a psychických síl a vyčerpaní. "Je to veľmi zlé," vraví tridsiatnička, ktorá má atestáciu z interného lekárstva, no dobrovoľne sa prihlásila, že bude slúžiť na vysokoinfekčnom oddelení, kde je starostlivosť o pacientov v ťažko stave veľmi náročná. "Neprajem to nikomu zažiť. To, čo my tam vidíme... Veľmi nás mrzí, že ako niektorí po tom všetkom, po tom, koľko úmrtí je denne, koľko nakazených, tomu stále neveria a dookola omieľajú, že covid neexistuje. Je to hrozné, fakt!"

Ako lekárka pracuje šesť rokov, no doteraz nezažila takú beznádej. "Pocit, keď sa staráte o človeka napojeného na kyslíku a vy viete, že to je všetko, čo mu môžete poskytnúť, je veľmi frustrujúci," dodáva. Zdôrazňuje, že 90-percent pacientov je neočkovaných. Umierajú už aj mladší nakazení ľudia - tridsiatnici a štyridsiatnici, obezita je jedným z vážnych rizikových faktorov.

Posledné hodiny života nakazených sú kruté. Majú silný zápal pľúc, dusia sa a trpia tým, že majú nedostatok kyslíka v krvi. "Často už ani nevedia, čo robia. Niektorí si strhávajú kyslík, sú agresívni, mnohí už ani nevnímajú. A zomierajú bez blízkosti svojich milovaných. Je to veľmi ťažké niečo také vidieť. Rozmýšľala som o tom, či by nepotrebovali pomoc psychiatra alebo psychológa, ale teraz si myslím, že potreboval by to aj personál. Pozorujem to na sebe. Na covidovom slúžim osem týždňov v kuse a je to hrozné. Fakt hrozné!" Zdravotníci už podľa rôznych parametrov vedia, že smrť sa blíži. "Hoci robíme maximum, nič nepomáha," opisuje so slzami v očiach sympatická drobná žena.

Ľudia v oboch spomínaných mestáchsi však akoby ani nepripúšťali, že situácia je veľmi zlá. "Nedávno tu pochovali 43-ročného mladého muža, ktorý bol antivaxerom. Mal kaviareň a ani počas lockdownu si nedal pokoj a potajomky tam púšťal zákazníkov. Nakazil sa koronavírusom, ale neliečil sa, lebo tvrdil, že žiaden covid neexistuje. Skončil na pľúcnej ventilácii a hoci ho previezli do Košíc na mimotelový obeh, nezachránilii ho. Na jeho pohrebe nikto nemal rúška, pri kondolencii jeho vdovu celovali (bozkávali - pozn. red.) a potom išli na pohrebnú hostinu do jeho podniku," opísala nám slovensko-rusínky náhodne oslovená Svidníčanka.

Ďalší nám v uliciach mesta opisovali situáciu mladého predsedu futbalového klubu z neďalekej obce Tisinec, ktorý leží v nemocnici s ťažkým priebehom covidu. "Jeho kamaráti vyzývajú ľudí na sociálnej sieti na modlitby za neho. Má dve malé deti a manželku. No hrozné je, že sa nedal zaočkovať, lebo je antivaxerom a ešte nedávno obhajoval tých, ktorí chodili bez rúšok do nákupných centier vyvolávať roztržky s predavačkami," krútil hlavou mladý muž.

Ani v celoslovenskom meradle najhoršom Stropkove vzdialenom iba pár kilometrov od Svidníka si mnohí neuvedomujú závažnosť situácie. "Sme na tom preto tak zle, lebo ľudia cestujú do zahrničia za prácou a potom to privlečú domov. A ľudia z osád nedodržiavajú karanténu a roznášajú to po celom svete. Mnohí z nich pracujú v Anglicku a tak vírusom nakazili svojich blízkych," myslia si Vladimíra (39) a jej mama Magda (59).

