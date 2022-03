Vladimír Eperješi je známym umeleckým kováčom, verejnosť ho pozná ako Kráľa remesla z kežmarského festivalu ľudového remesla, kde jazdí svojim vlastnoručne zmajstrovaným železným autom.

Od začiatku vojny varí guláš pre utečencov. Svoj foodtruck umiestnil neďaleko železničnej stanice pri vstupe do areálu plavárne Červená hviezda, kde mesto Košice zriadilo hotspot pre utečencov. Utekajúci tam môžu môžu núdzovo prespať, otestovať sa alebo zaočkovať proti covidu. Dostanú tam aj základné občerstvenie.

Teplé jedlo pre nich zabezpečuje dobrovoľník Eperješi, ktorý nakúpil kotle a denne s ďalšími dobrovoľníkmi uvaria vonku 1200 porcií. Za vlastné a z potravín, ktoré im donesú jeho kamaráti a známi.

A utečencom pod holým nebom pripravili sedenie, aby si mali kde polievku zjesť. Paradoxne, hneď vedľa budovy štátneho úradu práce a sociálnych vecí, v ktorej je veľká jedáleň aj kuchyňa. No úradníkom v priebehu dvoch týždňov ani len nepadlo sprístupniť priestory pre tých, ktorí by to v tejto situácii najviac potrebovali.

Dokedy však budú dobrovoľníci ochotní suplovať štát? V sobotu svoje sťažnosti predostrel Eperješi aj premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý sľúbil nápravu. Lenže prišiel pondelok a podľa dobrovoľníka nič sa nezmenilo.

"Povedal som, že ak sa niečo nezmení, odchádzam. Dievčatá, ktoré pomáhajú v areáli plavárne povedali, že keď odídem ja, pôjdu aj ony," uviedol Eperješi. Nepáči sa mu, že štát si chce objednať službu od podnikateľov a platiť im za to. "My tu makáme zadarmo. A teraz sa má začať biznis pre niekoho? Zakázali lepeňáky a mafinky, to, čo ľudia s láskou nosili a od srdca. Lebo to vraj nie je hygienické. To, čo ľudia nakúpili čerstvé a pripravili z toho občerstvenie pre utečencov nebolo hygienické. Ale to, čo bude cez biznis, to bude hygienické," povedal nám nahnevane.

Nepáči sa mu, že jemu štát nezadal takúto objednávku, aby ho zaplatil a on mohol dať zopár eur svojim ľuďom, ktorí tu trávia celé dni. "Ja už nie som ochotný robiť dobročinnosť, keď niekto za to dostane prachy. Namiesto toho, aby povedali, robte to ďalej, lebo to robíte dobre, tak nie! Radšej dajú biznis niekomu inému," zhodnotil priamočiaro.

