Úspešná Košičanka miluje luxusnú módu: Kto však čaká len zvučné zahraničné značky, je na omyle!

Riaditeľka siete estetických kliník Natália Selveková, je večne v pohybe. Presúva sa nielen medzi Košicami a Bratislavou, ale cestuje do svetových metropol na kongresy a výstavy. Z jej pozície vyplýva aj účasť na spoločenských akciách. A aby toho nebolo málo, pred časom si dokonca spolu so štylistom Andrejom Kusalíkom otvorili v centre Bratislavy butik výlučne s modelmi našich a českých návrhárov. Do práce uprednostňuje kostým, na spoločenské akcie koktejlové šaty a na dovolenku niečo bohémske. Nemá vyhranený módny štýl. Určite by si však nikdy neobliekla krátke upnuté sukne, ani latexové minišaty. Zaneprázdnená Natália má málo voľného času, ale s ohľadom na dcéru si ho vie nájsť. Vtedy cestuje, športuje, alebo si niečo pekné prečíta. Rada relaxuje doma na terase pri grilovaní niečoho fajnového.