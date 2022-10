Staronový prešovský župan Milan Majerský býva aj so svojimi dvomi deťmi a s novou manželkou, peknou europoslankyňou Miriam Lexmann, v trojizbovom byte v Levoči. Skromné a stiesnené podmienky budú pre nich čoskoro minulosťou. Pozrite, aké hniezdočko lásky si chystajú pod Tatrami!

Súčasné bývanie znovuzvoleného prešovského župana Milana Majerského a europoslankyne Miriam Lexmann v Levoči je skromné. O trojizbový byt sa delia aj s jeho dvomi dospelými deťmi z prvého manželstva, ktorí po rozvode zostali bývať s ním. Ak by ste čakali okázalý luxus a prepych, boli by ste sklamaní. No čoskoro budú bývanie meniť.

Manželia si totiž chystajú hniezdočko lásky v obci Mlynica pod Vysokými Tatrami (okres Poprad). Pri stavbe myslia aj na jeho dcéru a syna, ktorí budú mať svoje izby. Chystajú aj malý domček pre návštevy - pre rodičov europoslankyne a jej sestry s rodinami. Výstavbu, podľa ich slov, financujú z úspor a hypotekárneho úveru. Majerský si všetky faktúry za práce a služby pri výstavbe domu kvôli transparentnosti odkladá.

Miriam Lexmann počas zasadnutia europarlamentu prebýva v Bruseli, kde si prenajímala byt už keď tam pracovala ako riaditeľka európskej pobočky medzinárodného inštitútu. "Som vďačná majiteľom, že našli riešenie na obdobie, keď som kampaňovala a potom 9 mesiacov čakala na nástup na mandát, aby mi ho podržali. Je situovaný totiž blízko európskeho parlamentu," vraví.

Súčasťou bruselského bytu europoslankyne je aj balkón. Je z neho krajší výhľad ako z levočského bytu jej manžela. No čoskoro budú bývať v lone prírody pod Tatrami. Zdroj: archív M. L. M.

