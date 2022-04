Historickú stavbu pri 500-ročnej konkatedrále získal Pavel Hagyari pred rokmi, ešte v čase, keď nepôsobil v komunálnej politike. "Nehnuteľnosť som kúpil na úver a bola v dezolátnom stave," vraví najznámejší Prešovčan Pavel Hagyari. Do podoby, v akej je dnes, ju prerábal roky. No dnes je z nej nádherná budova. Jej spodná časť s vchodom z Hlavnej ulice slúži na komerčné účely. Zdobí ju balkón, na ktorom sedí bronzový anjel s podobizňou dcéry majiteľa stavby. Ten si na poschodí vytvoril rozhľahlý byt, ktorý dýcha históriou. A nie je to iba vďaka tomu, že múry a oblúkové klenby pamätajú časy dávno minulé. Pripomínajú ju aj umelecké diela a interiérový nábytok. "Mám veľmi rád umenie," priznáva muž, o ktorom jeho známi už roky vedia, že podporuje mnohých umelcov.

Vstup na balkón z obývacej izby, výhľad z neho je na historické centrum Prešova. Zdroj: Ingrid Timková

Do jeho bytu sa vchádza cez drevenú historickú bránu z námestia. V klenutom dvore je za masívnymi mrežami schodisko vedúce na horné poschodie veľkolepej stavby. Je poriadne široké, stupnice sú nízke, takže sa nahor kráča veľmi pohodlne. V jeho strede sú v múre vsadené oblúkové otvory, ktoré skrášľujú vysoké bronzové sochy. Vstup do bytu zdobia masívne vchodové dvere a obrovské dekoratívne zrkadlo s medeným rámom v tvare slnka.

Výhľad z bytu je z jednej strany na historické centrum blízko konkatedrály. Z druhej do dvora, ktoré obkolesujú susedné stavby v pamiatkovej zóne, skrášlené popínavými rastlinami.

A ako to vyzerá vo vnútri? Akým nábytkom sa obklopil, kde najradšej oddychuje a aké umelecké diela zdobia interiér jeho bytu? Pozrite sa v GALÉRII.

