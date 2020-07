Kto by to doňho povedal! Po rôznych škandáloch, spojených najmä s alkoholom, je Braňo Mojsej ako vymenený. Jeho pracovný diár sa plní termínmi koncertov, moderovačiek, ale tiež aktivít, ktoré sú spojené s riaditeľovaním vo vlastnej klinike. A práve kvôli nej sa hudobník rozhodol urobiť vážny krok.

Koronakrízu a obmedzenia vyplývajúce z nej prijal Mojsej ako nutnosť, ktorú musí rešpektovať. Čas na lamentovanie a ponosy však nemal.

Keď ti niekto povie, toto sa nedá! Znamená to, že sa to nedá zrealizovať s ním. Zdroj: archív B.M.

"Ľudia ma kontaktovali a pýtali sa čo majú robiť. Volajúci sa sťažovali, že ich blízki, namiesto zmysluplného vyplnenia času, si ho krátili popíjaním alkoholu. Často pili aj takí, ktorí si predtým dali iba príležitostne pohár vína alebo pivo," hovorí Mojsej, ktorý si sám prešiel peklom závislosti. Aj preto jeho výpovede v rámci konzultácií a terapie vyznievajú vierohodne, keďže jeho životný príbeh verejnosť pozná.

Vlastný záujem

Hudobník, ktorý tvrdí, že nepije už rok a pol, zvykne sám seba nazývať chodiacou reklamou. Je dôkazom, že ak sa chce, a odborná pomoc je nablízku, dá sa to zvládnuť. Cieľom jeho kliniky okrem iného je, aby závislý človek sa chcel liečiť v prvom rade kvôli sebe samému, nie kvôli niekomu, či niečomu inému.

Mojsej aj kvôli narastajúcemu počtu závislých má poriadne odvážne plány. „V horizonte troch rokov by sme chceli prevádzkovať riadnu liečebňu s lôžkovou časťou. Jej základom bude nastavenie liečby tak, aby bola šitá presne na mieru každého pacienta. Momentálne je pre nás táto filozofia prioritou, darí sa nám ju plniť v rámci doliečovacieho procesu v spolupráci so zariadeniami tohto typu hlavne v Česku, ale ozvali sa nám aj liečebne zo Slovenska, kam odporúčame našich klientov,“ povedal pred časom pre Plus JEDEN DEŇ.

Vysoké ciele

A práve odborníci od našich západných susedov si všimli kvality Mojseja a v ostatnom čase s ním intenzívne spolupracujú na poli prevencie. "Som z týchto dôvodov v Prahe dosť často, Keďže však nie som vyštudovaný terapeut, moju činnosť musí niekto garantovať, zjednodušene povedané sa zaručiť za moju metodiku a spôsob terapie. Aby to nebolo potrebné, zvažujem štúdium adiktológie. Tento študijný program sa však na Slovensku nedá študovať, keďže žiadna z univerzít ho nemá v ponuke. Alternatívou je štúdium v Česku na 1. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe alebo Masarykovej univerzite v Brne," prezradí.

Mojsej by chcel získať diplom z prestížnej univerzity. Zdroj: Archív B.M.

Bude z neho doktor?

Braňo nezabudne podotknúť, že aj s ohľadom na svoj vek musí dôkladne zvážiť túto možnosť. "Myšlienka je to určite pekná a ušľachtilá, ale mám už 52 rokov čo je na štúdium dosť, ale mať diplom určite stojí za to. Popremýšľam, poradím sa s najbližšími a podľa toho sa zariadim. Hoci aj tak, konečné rozhodnutie ostane na mne," usmeje sa Braňo. Či si v blízkej budúcnosti bude Mojsej písať pred svoje meno nejaký akademický titul, ukáže budúcnosť. V hudobnej brandži by to nebolo nič výnimočné, keďže väčšina spevákov a hudobníkov ukončila vysokoškolské štúdium.

Čo je adiktológia?

Veda zaoberajúca sa závislosťami, ich prevenciou, pôvodom, liečbou, výskumom, poradenstvom a inými súvislosťami. V užšom zmysle slova sa zaoberá závislosťami na návykových látkach. Klinická adiktológia sa zužuje na prácu s klientom.

