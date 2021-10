Proti novele interrupčného zákona, ktorú predložila do parlamentu Anna Záborská, sa mnohí od začiatku búria. Otvoreným listom ju koncom týždňa skritizovalo aj 174 zdravotníkov. Dnes sa k nim na protestoch v troch mestách pridajú i samotné ženy.

Návrh novely interrupčného zákona schválil parlament v prvom čítaní. Hlasovalo zaň 75 zo 130 prítomných poslancov. Novelou by sa sprísnili pravidlá umelého prerušenia tehotenstva aj vyššej peňažnej pomoci rodičom pri narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím.

Od mája budúceho roka by bolo možné vykonať interrupciu až po štyroch dňoch od chvíle, čo lekár odošle Národnému centru zdravotníckych informácií hlásenie o poučení ženy o zákroku či napríklad o možnosti absolvovať utajený pôrod.

Toto platí v súčasnosti

Teraz môžu ženy požiadať o interrupciu do 12. týždňa tehotenstva a bez obmedzenia pri ohrození svojho zdravia a života či v prípade genetickej poruchy plodu.

Rovnaká prax je napríklad aj v Česku. A keďže počet interrupcií u nás za posledných 20 rokov výraznejšie klesol, verejnosť i odborníci tvrdia, že sprísnený zákon Slovensko nepotrebuje.

Po novom by ženy interrupciu často nestihli včas

Napríklad i predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizuje novelu, najmä predĺženie lehoty na rozmyslenie si, či žena podstúpi potrat. „Štyri dni v kombinácii s výhradou vo svedomí, v kombinácii s tým, čo zistila neziskovka Možnosť voľby – že až tretina zdravotníckych zariadení neposkytuje tento zákrok – môže spôsobiť, že ženy sa na interrupciu nedostanú alebo ju nestihnú," upozorňuje Bittó Cigániková. Podľa nej predkladatelia návrhu využívajú svoju energiu a silu do veľkej miery na to, aby zasahovali do práv žien.

Otvorený list zdravotníkov

Na nedostatky novely upozornilo v otvorenom liste aj viac ako 170 zdravotníkov. „Pre lekársku prax to bude znamenať, že my, lekárky, lekári, sestry a pôrodné asistentky budeme musieť konať v rozpore s najlepšou možnou praxou,“ napísali.

Tvrdia, že návrh zasahuje do ich odborných kompetencií, no vychádza z informácií, „ktoré nekorešpondujú s realitou, a o niektorých postupoch vydáva nejednoznačné nariadenia“. Žiadajú preto poslancov a poslankyne, aby ho v druhom čítaní nepodporili. „Návrh zákona situáciu žien zhoršuje a nám zväzuje ruky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s najlepšou možnou praxou,“ vysvetľujú zdravotníci.

Otvorený list podpísal napríklad prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti docent Martin Redecha, prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove profesor Jozef Záhumenský či prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Iniciovali ho lekárky Petra Kovarovičová a Tatiana Speváková. Okrem iného novele vytýkajú:

Vzdialenie sa od odporúčaní medzinárodne uznávaných odborných organizácií.

Predĺženie povinnej čakacej lehoty na 96, respektíve 72 hodín, a jej rozšírenie na zdravotne indikované zákroky považujeme za spochybnenie rozhodovacej schopnosti ženy.

Osobitne znepokojivo vnímame snahu navrhovateľov zahrnúť interrupcie zo zdravotných indikácií medzi zákroky, pri ktorých sa vyžaduje povinná čakacia lehota. Zakazovať nám konať včas a čakať na „bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy“ je v absolútnom rozpore s naším poslaním, ktorého súčasťou je ochrana zdravia a maximálna snaha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.

Absencia pomoci ženám, ktoré napriek poskytovanej podpore musia alebo chcú podstúpiť interrupciu – chýba zabezpečenie dôstojného priebehu zákroku a zdravotne najmenej rizikového medicínskeho postupu.

