Poslanci Národnej rady 6. októbra posunuli do druhého čítania Návrh zákona o pomoci tehotným ženám. Podľa legislatívy, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, by sa lehota na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu mohla predĺžiť zo 48 na 96 hodín.

Poslanci to odôvodňujú tým, že žena si bude môcť pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.

Takisto by sa mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnení vo výške 3170,14 eura. "Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie, budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR," uviedli poslanci v materiáli. Zaviesť by chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. mája 2022.

Dnes sa koná pracovné stretnutie zdravotníckeho výboru k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám. Po pracovnom stretnutí sa uskutoční tlačová konferencia predsedníčky Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej (38).