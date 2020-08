Kto mal za socializmu peniaze, cestoval k moru. Kto nemal, sedel doma. A kto niečo našetril, ale k moru to nestačilo, dovolenkoval na Šírave. Východoslovenské more zažilo po revolúcii úpadok, ale koronavírus akoby ho znova postavil na nohy!

Pláže zarastali, hotely chátrali, Slováci odchádzali do Chorvátska, Španielska, Talianska a na Šíravu akoby zabudli. Posledné roky však nastal zvrat a tento rok, aj pre strach z cestovania a pandémie, je Šírava zase naším morom.

Na Šíravu pricestovali okrem domácich aj hostia zo zahraničia - Poliaci, Maďari i Česi. Zdroj: Daniela Pirschelová

Obrázky už zase pripomínajú zábery spred tridsiatich rokov. Plné pláže, deka vedľa deky, spokojní sú domáci aj hostia. „Šírava bola našou prvou voľbou. Roky sme chodievali do Chorvátska, ale teraz máme strach, radšej sme ostali doma,“ priznáva turisti z Oravy Peter (38) a Renáta (35).

Rekreanti priznávajú, že strach z koronavírusu nemajú. Nakoniec, ani to tak nevyzerá. Rúška sa nosia minimálne, ak, tak stiahnuté na brade. Pri menšom počte ľudí, deky sú v rozostupoch, ak je návštevníkov viac a pláže sa zapĺňajú, rozostupy sú čoraz menšie a menšie, ale deku na deke sme nevideli.

Elena (46), Myjava: "Som zdravá a moja rodina tiež, tak verím, že to tak aj ostane. Myslím, že mnohí z pacientov mali aj nejaké pridružené ochorenia a preto sa skôr nakazili. Iste, chránime sa aj my rúškom, ale iba tam kde je to nutné." Zdroj: Daniela Pirschelová

„Nejako špeciálne to neprežívame, aj keď sledujeme aktuálne informácie. Chránime sa rúškom, ale iba tam, kde je to potrebné,“ vraví Elena (46) z Myjavy.

Ivan (57) priznáva, že mal trochu strach. „Predsa len neviete, kto bude vedľa vás ležať, jesť, ale ľudia sú ohľaduplní. Netlačia sa, v radoch, nechávajú odstup, takže v podstate na nejaký vírus ani nemyslíme.“

Spokojní sú aj domáci obchodníci, ktorí nezneužili situáciu a nevytiahli ceny hore. „Nechali sme ich na rovnakej úrovni ako predchádzajúce roky. Pomáha k tomu aj konkurencia, každý si dva razy rozmyslí, či predá jeden hotdog za päť eur, alebo päť po dve eurá,“ vysvetľuje Miro (42), majiteľ jedného zo stánkov.

Dobrý dojem trošku kazia vodiči, ktorí parkujú svoje autá, kde sa len dá. „Keď sa vyrieši tento problém a ešte viac sa skvalitnia služby, budete tu mať druhé Tatry,“ dodáva Jirka (61) zo Vsetína.

. V horúčavách, ktoré momentálne panujú na našom území, je voda a kúpanie najvyhľadávanejším spôsobom ochladenia. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ryby radšej nejedzte

Šírava sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Vybudovali ju v 60. rokoch 20. storočia. Na severnej strane sa nachádzajú najobľúbenejšie rekreačné zariadenia Kaluža, Kamenec, Hôrka a Paľkov. Sú tam výborné možnosti na rybolov, ale z dôvodu priesakov škodlivých látok - polychlórovaných bifenylov - do pôdy (dno jazera) sa neodporúča konzumácia rýb zo Šíravy. Východná strana nádrže je chránenou ornitologickou rezerváciou.

Lenka (44), Senica - Záhorie: "Nemám obavy z kúpania, kvôli nákaze, ak to má prísť, tak to príde, s tým nenarobím nič." Zdroj: Daniela Pirschelová

Nebojíte sa nákazy?

Pýtali sme sa návštevníkov na Šírave

Pavol (51), Myjava: „Vôbec sa neobávam nákazy. V interiéri nosím rúško a myslím, že to stačí.“

Elena (46), Myjava: „Nejako špeciálne to neprežívame, sledujeme aktuálne informácie. Chránime sa, ale iba tam, kde je to nutné.“

Lenka (44), Senica: „Nemám obavy z kúpania, ak to má prísť, tak to príde. Chránim sa rúškom a dezinfekčným gélom.

Daniel (48), Záhorie: „Nákaza ma nedesí. Robím, čo je potrebné - kde je veľa ľudí, tam sa nehrniem, nosím rúško a používam dezinfekciu.“

Maroš (46), Michalovce: „Vôbec to neriešim. Rúška nosím pri sebe a manželka zasa dezinfekciu.“

Pri stánkoch sa napriek preplneným plážam netvorili rady. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ceny

0,5 l kofola - od 1,50 €

0,5 l pivo - od 1,20 €

0,5 l nealko pivo od 1,30

0,5 l minerálka - od 1,00

150 gr základný langoš - 1,20 € prílohy (kečup, syr, tatárska omáčka) od 0,30 €

150 gr klobása - od 2,30 €

150gr hranolčeky - od 1,20 € (kečup, tatárska omáčka) - od 0,30 €

