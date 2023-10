Obľúbené termálne kúpalisko Podhájska (okr. Nové Zámky) si opäť prechádza ťažkými časmi. Pred niekoľkými mesiacmi čelilo podozreniam z rádioaktivity vody, koncom augusta sa ním prehnala veterná smršť, ktorá spôsobila rozsiahle škody a vyzerá to tak, že opäť prišli ďalšie problémy!

Obľúbená a vyhľadávaná Podhájska má za sebou mimoriadne náročné roky, no to najťažšie obdobie ju ešte len čaká! Už pred dvomi rokmi zistila kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia, že kúpalisko a miestni podnikatelia čerpali vodu z geotermálneho vrtu a využívali ju v bazénoch bez zákonného oprávnenia. Vodu potom nelegálne vypúšťali do miestneho potoka Liska. Toto všetko sa podpísalo pod rozhodnutie termálne kúpalisko zatvoriť.

Koncom roka 2021 sa však zdalo, že svitá na lepšie časy. Okresný úrad v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie, totiž vydal povolenie na čerpanie geotermálnych podzemných vôd z vrtu PO-1 Podhájska pre spoločnosť Geo Termál, ktorá je prevádzkovateľom geotermálneho systému. Kúpalisko tak znova otvorili, avšak radosť čoskoro pominula - toto rozhodnutie napadol protestom prokurátor v Nitre, podľa ktorého neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení čerpať podzemné geotermálne vody.

“Správny orgán zároveň nekonal so zástupcom štátu - ako vlastníkom geotermálnej vody. Rozhodnutie tak vydal príslušný okresný úrad bez toho, aby sa uskutočnilo zisťovacie konanie a vo výroku ukladal povinnosti a priznával práva subjektom, ktoré neboli účastníkmi konania. V rozpore so zákonom bola riešená aj tzv. reinjektáž,” uviedol prokurátor. Oprávnenosť požiadaviek Krajskej prokuratúry Nitra, týkajúcich sa prevádzkovania kúpaliska Podhájska, aktuálne potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

