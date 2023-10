Česko, Poľsko a Rakúsko opäť zaviedli dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Dôvodom je obrovský prílev nelegálnych migrantov, ktorí zaplavujú Európu. Výnimkou nie je ani Slovensko, to však kontroly na hraniciach, na rozdiel od okolitých krajín, nezavádza.

Česko zaviedlo náhodné kontroly od polnoci z utorka na stredu. Platiť majú zatiaľ do 13. októbra, bude však závisieť od aktuálnej situácie, či ich ešte predĺžia. Česi začali kontrolovať vodičov osobných áut, dodávok aj kamiónov aj na najfrekventovanejšej hranici Drietoma – Starý Hrozenkov.

Aj keď Česi chránia pre prílivom nelegálnych migrantov svoju krajinu, slovenskí vodiči sa na to pozerajú inak. „Je smutné, že Slovensko musia chrániť českí policajti. Slováci už dávno mali zavrieť hranice. Chodím po celej Európe a nelegálni migranti sú už všade. Choďte sa pozrieť len do Rakúska, do Nemecka. O severských krajinách ani nehovorím. Kým doposiaľ som ich na Slovensku nevídal, posledné týždne na nich už narážam všade,“ povedal vodič nákladného vozidla.

Český minister vnútra Vít Rakušan zverejnil svoje stanovisko na sociálnej sieti. „Od 4. októbra dočasne zavádzame kontroly na hraniciach so Slovenskom. Ide o opatrenie nutné pre účinný boj so skupinami prevádzačov a nelegálnou migráciou. Kontroly budú prebiehať námatkovo po celej dĺžke hraníc so Slovenskom tak, aby čo najmenej obmedzili cezhraničnú premávku a zbytočne nezaťažovali dopravu ani cestujúcich,“ uviedol V. Rakušan.

Český minister vnútra zároveň dodal, že k takémuto kroku pristúpili Česi v koordinácii s Poľskom, ktoré bude svoju hranicu so Slovenskom kontrolovať podobným spôsobom. „Sme samozrejme v kontakte ako so slovenskou stranou, tak s rakúskymi a nemeckými susedmi,“ uzavrel Rakušan.

Podľa Polície Českej republiky bude v úvodnej fáze nasadených na hraniciach približne 130 policajtov z prihraničných riaditeľstiev. Pomáhať im budú kolegovia z cudzineckej polície. „Celkovo budeme na 27 hraničných priechodoch so Slovenskom,“ zverejnila česká polícia svoje stanovisko.

Na Slovensku žiadne kontroly zavedené nie sú a nelegálnych migrantov, z ktorých väčšina tvrdí, že pochádza zo Sýrie, ale nemá žiadne doklady totožnosti, raketovo pribúda. Rovnako pribúda aj prevádzačov, ktorí sem vozia migrantov na dodávkach, podľa starostov prihraničných obcí, vo dne, v noci.

