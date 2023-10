Dvadsať rokov nepodmienečne s maximálnym stupňom stráženia s dvojročným ochranným dohľadom. To je trest pre Valentína (19), ktorý prvého januára na Nový rok brutálne zavraždil 46-ročnú zdravotnú sestričku Eriku.

Voči rozhodnutiu je možno podať odvolanie do 15 dní, obhajoba si lehotu ponechala, odvolala sa zatiaľ len prokurátorka, ktorá pre muža žiadala 25-ročný trest. Rodina obete žiadala aj finančné odškodné: náklady na pohreb dcéry vo výške 864,70 eur a 30-tisíc každému z rodičov nebohej, dovedna teda 60-tisíc. Sudkyňa priznala ako náhradu škody len náklady na pohreb, nemajetkovú ujmu majú poškodení riešiť cez civilný súd. Na pojednávaní s vyhlásením rozhodnutiu nebol nikto z rodiny zavraždenej Eriky.

Prvýkrát sa Valentín postavil pred sudkyňu 13. septembra - osem mesiacov od spáchania novoročnej vraždy Eriky. K vražde sa hneď na prvom hlavnom pojednávaní priznal. „Je mi to ľúto. Úprimnú sústrasť rodine,“ vyjadril sa Valentín v polovici septembra.

Do pojednávacej miestnosti prichádzal so sklonenou hlavou a upreným pohľadom do zeme. Taký postoj mal aj po celý čas čítania obžaloby prokurátorkou. „K poškodenej Erike po tom, čo ju najprv z diaľky sledoval pristúpil a po spoločnej chôdzi vedľa nej z rukáva pravej ruky vytiahol presne nezistený nôž s dĺžkou minimálne 12,5 centimetra,“ opisovala prokurátorka.

Po tom, čo na 46-ročnú zdravotnú sestru Eriku tasil čepeľ noža sa žena dala na útek, pričom Valentín sa ju pokúsil zastaviť slovami „Stoj, lebo ťa zabijem!“

Erika sa behom snažila pred vtedy 18-ročným mužom čo najskôr ujsť, no pri jednej z budov na spomínanej ulici ju Valentín dobehol. „S úmyslom usmrtiť ju, a za účelom získania finančnej hotovosti a jej mobilného telefónu ju väčšou až veľkou intenzitou a prudkosťou opakovane bodať do rôznych častí tela, najmä do hlavy, krku, trupu, brucha, chrbta a ľavého ramena, čím jej spôsobil celkovo dvanásť bodných a dve rezné poranenia a ďalšie poranenia, ktorých sedem bodných rán prenikalo do telových dutín,“ doplnila obžaloba s tým, že Erika zomrela v dôsledku šoku z krvácania. „Následne jej obvinený odcudzil mobilný telefón a pánsku rozkladaciu peňaženku.“

Mladý muž pracoval brigádne v Sobranciach ako zberaž hrozna. V čase, kedy brutálne zavraždil na ulici Eriku bol potúžený alkoholom, bola Silvestrovská noc. „Bolo to viac, k množstvu sa neviem vyjadriť,“ odpovedal na otázku, koľko alkoholu vypil. A dodal, že vypiť si zvykol aj pred spáchaním skutku. Zhruba raz za týždeň.

Počas prvých hlavných pojednávaní vypovedal aj otec zavraždenej Eriky. Prvá reakcia na otázku súdu, aký mal vzťah s nebohou dcérou, bol plač. „Vzťah s dcérou sme mali výborný, pomáhali sme si - my jej, ona nám. Finančne či morálne,“ vravel so slzami na tvári. Na otázku prokurátorky, či jej úmrtím pocítili i finančnú ujmu, prikývol. Dcéra im totiž, nakoľko pracovala aj v milovanom Taliansku, prispievala od tristo do päťsto eur mesačne. „Po zdravotnej stránke je to horšie s manželkou, bola aj hospitalizovaná, asi dva týždne. Trvá to stále. Ja mám problémy s tlakom, a nemôžem spávať,“ odvetil Štefan.

Obhajoba vymenovala hneď niekoľko poľahčujúcich okolností

Okrem toho, že Valentín spáchal skutok opitý, to bol aj vek blízky mladistvému, že predtým nebol trestaný a ku skutku sa priznal. Prokurátorka uznala ako poľahčujúcu okolnosť len priznanie. „Veľmi mi je to ľúto. Odkedy som tu, stále si vyčítam, prečo som to urobil. Neviem to pochopiť a veľmi sa chcem ospravedlniť,“ smeroval odkaz rodine vo svojej záverečnej reči. Súd uznal ako poľahčujú okolnosť len Valentínovo priznanie a oľutovanie skutku, ako aj jeho napomáhanie pri objasňovaní.

Či v tomto prípade spravodlivosť zvíťazila, je na posúdení každého z nás. Ani ten najvyšší trest za mrežami totiž nevráti milujúcej rodine niekoho, kto prišiel o život kvôli nepochopiteľnému konaniu chladnokrvného vraha. V tomto prípade 18-ročného Valentína, ktorý sa ulakomil na pár drobných…