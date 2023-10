Už pár dní platí, že ak zaparkujete autom na chodníku, dopustíte sa priestupku. Zmeny priniesla novela zákona, ktorá ukladá za porušenie vodičom pokutu v blokom konaní do 50 eur, v správnom do 100 eur. Ak bude porušenie zákona riešené objektívnou zodpovednosťou, maximálna výška pokuty je 78 eur. Pri zaplatení do 15 dní pôjde o čosi menšiu sumu - 52 eur.

Ak vodič nebude chcieť riskovať v najlepšom prípade pokutu, bude musieť vyraziť skôr. A to najmä do oblastí, kde vie, že parkovanie je problém. „Ľudia, ktorí tu parkujú, už teraz nemali parkovacie miesta. Po tejto novele už vôbec nebudú mať kde parkovať,“ zhodnotil asi za väčšinu vodičov bratislavčan Juraj (36), ktoré sme stretli na Kramároch. Práve tu je situácia v rámci Bratislavy asi najkomplikovanejšia. „Najprv asi trebalo postaviť nejaké parkovacie domy a potom zaviesť zákaz. Ideme teraz do nemocnice a nedá sa,“ nespokojne reagoval ďalší Juraj (41). Iný pohľad na vec má zasa 19-ročná Júlia: „Podľa mňa je to fajn, pretože mamičky s kočíkmi budú mať lepší priestor, aby prešli."

Samosprávy naprieč Slovenskom sa s riešením priestupcov vysporiadali takmer rovnako

V Bratislave sa mestskí policajti chystajú využívať tresty práve cez objektívnu zodpovednosť, kedy si pokutu nájde majiteľ auta doma v schránke. Posilnené denné hliadky takto nebudú musieť strácať čas usmiestňovaním „papúč“. Na tie ale nezanevrú - a to najmä pri závažných prípadoch, kedy hrozia aj odtiahnutím vozidla.

Počas prvých dní však budú bratislavské hliadky mestskej polície pristupovať k porušeniu zákazu parkovania na chodníkoch miernejšie, a teda skôr budú vodičov napomínať. „Avšak pri každom priestupku policajti prihliadajú na jeho závažnosť, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, či na osobu páchateľa. Je teda len na nich, akou formou sa priestupok rozhodnú riešiť,“ upresnil Peter Borko, hovorca MsP Bratislava. Samozrejme, netýka sa to vážnych a opakovaných porušení. Aj náš redaktor sa počas zisťovania, ako zákaz vyzerá v praxi, stretol s hliadkujúcimi policajtmi, ktorí za stieračom nechávali oznámenia o dopustení sa priestupku.

Rovnaký prístup deklarujú aj na opačnom konci republiky. V Strážskom (okr. Michalovce) si uvedomujú, že vzhľadom na dvojnásobný počet motorových vozidiel oproti stavu spred destiatich rokov, sú na odparkovanie využívané práve chodníky. „Problematike parkovania sa intenzívne venujeme a budeme hľadať vhodné riešenia a najmä financie na opravu starých a vznik nových parkovísk v čo najkratšej dobe,“ priblížil mestský úrad. Ako dlho bude trvať prechodné obdobie, počas ktorého budú hliadky tolerantnejšie k priestupcom, definovať nechcú. „Aby nedošlo k zmareniu tohto opatrenia a tým by došlo k opakovanému porušovaniu zákona.“

V Michalovciach vytipovali úradníci v širšom centre lokality, kde parkovať možné bude. „K zmenám ako zjednosmernenie ulíc či budovanie nových parkovacích miest samospráva nepristúpila, keďže sa pripravuje celá reforma parkovacej politiky v meste. Tá bude predstavená a zavedená v priebehu nasledujúcich mesiacov,“ informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková.

Vodičom sa nepáči najmä zrušenie možnosti parkovať na chodníku, ak zanechajú priestor široký 1,5 metra. „Myslím, že ten priestor na chodníku bol postačujúci. Takto to bude komplikované,“ dodáva Juraj (41).