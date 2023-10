„Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v spolupráci s hasičským záchranným zborom Zlínskeho kraja si pripravilo taktické cvičenie so zriadením štábu. Námetom je riešenie závažnej udalosti, ktorou je simulovaná dopravná nehoda nákladného motorového vozidla prevážajúceho nebezpečnú látku s elektromobilom a ďalším motorovým vozidlom,“ povedal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík.

Cieľom cvičenia je podľa Petríka precvičenie spoločného zásahu hasičov a vzájomnej súčinnosti zložiek integrovaného záchranného systému zo Slovenskej a Českej republiky. Cvičenia sa zúčastnilo takmer 50 hasičov s 15 kusmi zásahovej techniky.

Slovenský aj český trh v poslednej dobe zaplavujú staršie elektromobily najmä z Nemecka. Zatiaľ neexistuje štatistika, ktorá by vedela vyčísliť, koľko ich na Slovensku, či v Česku je. Podľa hasičov je však nutné pripraviť sa na situáciu, že elektromobily budú častejšie účastníkmi dopravných nehôd. A to predstavuje veľký problém. Nie je totiž vôbec jednoduché dostať oheň v prípade horiaceho elektromobilu pod kontrolu.

„S horiacimi elektroautami už máme v Čechách nejaké skúsenosti. My ako hasiči Zlínskeho kraja sme vyslovene požiar elektromobilu neriešili, nehodu elektromobilu áno, ale našťastie nedošlo k požiaru trakčnej batérie. S požiarmi elektrobicyklov, elektrokolobežiek a podobne sa ale stretávame. Vybavujem si jeden prípad zo Zlínskeho kraja, kde horela batéria fotovoltaickej elektrárne,“ povedal riaditeľ Hasičského a záchranného zboru Zlínskeho kraja Vít Rušar.

Hlavné nebezpečenstvo pri požiaroch elektro prostriedkov podľa Rušara spočíva v zásahu elektrickým prúdom. Pri bežných autách, podľa neho, nie je nebezpečenstvo až tak vysoké. „Špecifická vec u trakčných batérií je, že si sami dokážu vyrobiť kyslík, ktorý je potrebný k horeniu. Je preto mimoriadne ťažké použiť metódu zneprístupnenia kyslíka či už penou, alebo uzavretím,“ povedal V. Rušar.

Rušar zdôrazňuje, že batéria u takzvaných ekologických elektromobilov nepotrebuje prístup vzduchu. „Ona obsahuje ťažké kovy a rôzne ďalšie vrstvy. Pri chemickej reakcii, ktorá tam vzniká, si teda dokáže kyslík potrebný pri horení vytvoriť sama,“ hovorí V. Rušar.

Podľa V. Rušara je najúčinnejšie v boji s horiacou batériou elektromobilu položiť celé auto do vody, pri požiari, alebo náraze sa totiž nie vždy dá hasičom dostať k samotnej batérii. „Treba dostať celú batériu aj s automobilom do úrovne podlahy. Zatopiť to. Máme kontajnery, do ktorých sa auto natlačí, alebo dostane, pričom už to je veľmi komplikované, kontajner sa uzavrie a napustí sa vodou minimálne do výšky podlahy, aby to bolo celé zatopené a ochladzované,“ uzavrel V. Rušar.

Podľa riaditeľa Záchranného a hasičského zboru v Trenčíne Miloslava Tužinského je medzi hasením áut so spaľovacími motormi a hasením elektromobilov rozdiel. Batéria elektromobilu obsahuje látky, ktoré keď sa dostanú do ovzdušia, uvoľňujú nebezpečné látky. „Pri porušení batérie je intenzita horenia oveľa väčšia ako pri spaľovacích motorov,“ hovorí M. Tužinský.

Z hľadiska štatistických údajov zatiaľ nie je vidieť markantný nárast počtu elektromobilov na Slovensku a teda ani nárast zásahov pri hasení elektromobilov. „Ale chystáme sa na to. Máme spracované metodické listy, zabezpečené hasebné postupy,“ zdôrazňuje riaditeľ trenčianskych hasičov.

Ten dodáva, že je nutné nebaviť sa len o elektromobiloch, ale aj o ostatných dopravných prostriedkoch s elektrickým pohonom. „Problematické je nabíjanie. Treba dávať pozor, v akých priestoroch sa batérie nabíjajú a či sú v okolí horľavé látky,“ dodal M. Tužinský s tým, že v rámci Trenčianskeho kraja už riešili požiare elektrických kolobežiek.