Liečba covidu stále napreduje. Lekári spomínajú nový liek, ktorý sa používa aj na Slovensku. Ako to je?

- Ide o liek baricitinib, ktorý bol vyvinutý na liečbu reumy, resp. reumatoidnej artritídy, a tlmí aktivitu imunitného systému. V podstate len doplnil arzenál liekov, ktorý sme používali doteraz.

Čím ste liečili doteraz?

- Doteraz sa používal na liečbu pacientov s ťažkým priebehom COVID-19, ktorí potrebujú kyslík, kortikoid dexametazón. Zistilo sa, že keď sa k nemu pridá ešte tento baricitinib, ktorý je tiež protizápalový, tak u pacientov, ktorí sú na tom horšie a potrebujú napríklad prietokový kyslík alebo neinvazívnu pľúcnu ventiláciu, sa dramaticky zlepšuje prežívanie.

Čiže sa používa pri tých najťažších prípadoch.

- Používame ho na liečbu tých najťažších prípadov v nemocnici. Ale nie všetci pacienti, ktorí potrebujú kyslík, sú liečení týmto baricitinibom, ozaj len tí ťažší, ktorí potrebujú liečbu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a vysokoprietokový kyslík. My sme tento liek používali už aj v druhej polovici druhej vlny.

Takže to nie je úplná novinka?

- Novinka je to v tom, že už sa to objavilo aj v oficiálnych odporúčaniach. Ale dôkazy, že tento liek by mohol fungovať, sú známe už zo začiatku tohto roka.

Anketa Aký máte názor na očkovanie? Už som sa zaočkoval, je to jediná účinná prevencia voči covid-19. 44% Zaočkoval som sa, ale len kvôli opatreniam. 4% Ešte zvažujem, či sa očkovať. 2% Nedôverujem vakcínam. 5% Určite sa očkovať nedám. 45% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako prebieha liečba týmto liekom? Kedy ho treba podať?

- Keby sa podal príliš skoro, tak by paradoxne zrejme uškodil, podobne ako kortikoidy. Tie sa tiež nemôžu podať skoro, pretože by mohli uškodiť. Ochorenie COVID-19 má dve fázy. V prvej fáze sa vírus množí a vtedy je dobré mať čo najsilnejší imunitný systém, aby zamedzil množeniu. Potom u väčšiny ľudí imunitný systém vírusovú infekciu porazí bez toho, aby došlo k nejakému veľmi ťažkému zápalu pľúc, človek sa časom uzdraví. Ale u časti ľudí prejde ochorenie do druhej fázy, nastane búrlivá odpoveď imunitného systému v pľúcach, ktorá vedie k opuchu a veľkému zápalu pľúc. Až v tejto druhej fáze prichádzajú na rad lieky ako dexametazón a baricitinib, ktoré imunitný systém tlmia, znižujú jeho aktivitu, a tak napomáhajú tomu, aby sa zápal pľúc už nezhoršoval a aby sa pľúca skôr uzdravili.

Aké sú teda zatiaľ výsledky liečby týmto novým liekom?

- Výsledky sú zatiaľ veľmi dobré. Jednak, samozrejme, veľké klinické štúdie preukázali, že pacienti, ktorí ho užívajú, prežívajú v porovnaní s placebom omnoho lepšie – tá prognóza sa zlepšila takmer o 50 percent, čo je vynikajúce a aj my s ním máme veľmi dobré skúsenosti.

CELÝ ROZHOVOR SI VYPOČUJTE TU:

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: KEDY BUDE LIEK PROTI COVIDU DOSTUPNÝ V LEKÁRŇACH? » » »