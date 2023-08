Slávna Banskoštiavničanka priznala, že si so študentmi z I. A triedy, ktorá mala zameranie na matematiku, veľmi dobre rozumela, a ostalo to tak až doteraz. „Moji rodičia však neskôr rozhodli, že sa presťahujeme do Bratislavy. Mala som sedemnásť rokov. Druhý ročník som absolvovala ešte doma, ale do tretieho maturitného som nastúpila v mieste nového bydliska. V tom čase som už nakrúcala filmy a veľa som kvôli tomu vymeškala," zaspomínala si pani Magda.

Dodala, že v Štiavnici mala od riaditeľa školy výnimku, niečo ako dnešný individuálny študijný plán. Otec, ktorý bol profesorom slovenčiny trval preto na tom, že ako neplnoletá musí mať k dispozícii pedagogičku, ktorá jej bude pomáhať s učením. „Spolužiaci mi vždy povedali, čo preberali a ja som to musela doháňať. Potom, keď som sa z filmovačky, vtedy Markéty Lazarovej vrátila, musela som absolvovať preskúšanie," poznamenala s dôvetkom, že nikdy s tým nebol problém. V Bratislave fungovala v rovnakom režime vzdelávania.

Stalo sa však niečo, s čím nikto nerátal. „Dva týždne pred maturitou ma riaditeľ vyhodil zo školy s tým, že on mi neudelil výnimku ako v Štiavnici a keďže mám veľa hodín vymeškaných, dal mi ultimátum, že musím spraviť skúšky zo všetkých predmetov, aj z tých z ktorých som nematurovala. Triedny, ktorý nás učil matematiku z toho nerobil vedu, povedal, že jemu stačí, že som napísala dobre písomku a skúšať ma nebude, rovnako aj fyzikár," loví v pamäti dávne, nie príliš idylické spomienky.

Nie všetci vyučujú však boli rovnako uznanliví. Dejepisárka mala iný názor. "Na to nikdy nezabudnem. Dala mi tému Partizánske skupiny na východnom Slovensku. Snažila som sa všelijako trepať okolo toho. Potom ju ostatní učitelia uhovorili, aby mi dala ešte jednu otázku. Tú som vedela perfektne. Napokon som sa k maturite dostala a napriek stresu, som zo všetkých maturitných predmetov: fyzika, matematika, deskriptívna geometria, francúzština, slovenčina a ruština zmaturovala na čisté jednotky. To bolo u mňa pravidlom, do štúdia na vysokej škole som nikdy nemala inú známku," hovorí trochu neskromne o náročnom období.

