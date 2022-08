Riaditeľ Snowlandu vo Valčianskej doline v okrese Martin Erik Trašky (47) sa po počiatočnom mlčaní tiež rozhodol prehovoriť. Okrem iného spomenul, že pod nadvihnutie atrakcie s deťmi a jej vymrštenie do výšky sa mohol podpísať veterný vír známy aj ako rarášok.

Ako dospel k tomuto názoru, bližšie nešpecifikoval. Oslovili sme teda SHMÚ, či v danom čase ústav zaznamenal v tejto lokalite spomínaný jav.

Priveľa práce bez efektu

Katarína Mikulová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pôvodne uviedla, že nie je možné k danému zaujať nejaké stanovisko, pretože k odbornému výkladu nemajú dostatok údajov. "Ak by sme chceli takýto jav potvrdiť, alebo vyvrátiť, bola by potrebná kompletná analýza poveternostnej situácie (v daný deň - pozn. red.), na čo je nutná zdĺhavá práca skupiny odborníkov. A výsledok nemusí byť postačujúci, to znamená, že nie je isté, či by dokázali dospieť k relevantnému výsledku," uviedla Mikulová.

Vír, nie rozprávková postava

K všeobecným otázkam o tomto víre a jeho špecifikácii sa neskôr vyjadril Jozef Csaplár, riaditeľ Centra predpovedí a výstrah. Ten potvrdil, že rarášok (bosorka, poludnica, v angličtine dust devil) sa vyskytuje na území Slovenska. Najlepšie podmienky na jeho vznik sú na rovnom povrchu pri silnom slnečnom žiarení, ktoré dokáže dodať podkladu také množstvo energie, že zohriaty vzduch začne rýchlo stúpať a zároveň aj rotovať okolo vertikálnej osi.

"Rýchlosť závisí od veľkosti teplotného rozdielu medzi povrchom a atmosférou. Rotáciou je okolitý vzduch vťahovaný do víru a stúpa do výšky. Rarášok je viditeľný ako od povrchu sa tvoriaci prachový lievik," vysvetlil odborník. Prízvukoval, že rarášok sa u nás vyskytuje často, ľudia ho môžu vidieť v letnom období na poliach ako vír prachu, ale niekedy aj v mestách, kde ho zaregistrujú pre víriace sa lístie či odpadky (papier, igelitky). Najbežnejšie sa však vyskytuje v polopúštnych a púštnych oblastiach.

