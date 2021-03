Už ste sa sčítali? Zapojiť sa môžete aj cez mobil, stačí si stiahnuť túto aplikáciu!

Slováci majú od polovice februára dohromady šesť týždňov na to, aby sa sčítali. Je to povinné, v opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 250 eur.