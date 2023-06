Na Slovensku naberajú na popularite pôrody doma. Svoje o tom vie aj záchranár z Trenčína Milan Henčel, ktorý sa pri práci dokonca stretol s prípadom, keď si mamička po pôrode doma odložila do mrazničky placentu, aby si z nej vyrobila smoothie. To, čo našiel neskôr na internete ho šokovalo.

Milan Henčel vraví, že aktuálne populárne rodenie doma znamená pre záchranára stres. „Vždy sa tešíme, keď je to už porodené. Keď prídeme a vidíme, že bábätko je na svete. Vtedy nám vždy spadne kameň zo srdca. Horšie to je, ak máme rozbehnutý pôrod a vidíme, že už nestihneme prísť do zdravotníckeho zariadenia a musíme dieťatko odrodiť doma,“ hovorí M. Henčel.

Vo väčšine prípadov ide o mamičky, ktoré doma rodiť nechceli, ale už nestihli prísť do nemocnice. „V poslednej dobe sa však stretávame s domácimi pôrodmi. Teda, že mamička chce odrodiť doma a aj to spraví,“ hovorí lekár, záchranár.

„Ak odrodí sama, tak prídeme, pozrieme, skontrolujeme, takéto mamičky väčšinou nechcú ísť ani do zdravotníckeho zriadenia. Potom sú ale aj také prípady, že nastanú komplikácie. Mamička sa rozhodne odrodiť doma, príde krvácanie, maternica sa nesťahuje a my nie sme na to školení tak, aby sme pozerali vnútorné rodidlá. Druhá vec sú komplikácie bábätka,“ dodáva záchranár.

Takéto prípady sú ťažké aj pre záchranárov. „Oni sú rozhodnuté, že chcú rodiť doma, majú to všetko zistené a navyše majú všetko načítané na stránkach pre mamičky, kde jedna druhej dávajú všelijaké rady. S týmto sa stretávame dosť často,“ hovorí záchranár.

Podľa záchranára problémom pri domácich pôrodoch je aj legislatíva, pretože na Slovensku pôrody doma na jednej strane nie sú povolené, ale na strane druhej, nie sú ani zakázané. Viaceré nemocnice navyše vychádzajú mamičkám v ústrety a môžu si vybrať ako chcú rodiť. „Ale stále je to pod dozorom. K domácim pôrodom prídeme ako záchranári, vieme robiť základné veci, ale nie sme gynekológovia na špičkovej úrovni,“ upozorňuje Henčel.

Henčel potvrdzuje, že rodenie doma je aktuálne módne. „Sú určité regióny na Slovensku, kde sú takéto pôrody rozšírenejšie. Sú to konkrétne veľké mestá, napríklad Trenčín, Banská Bystrica. Zaujímavosťou je, že ide aj o vysokoškolsky vzdelané mamičky. Ale pôrod doma je len prvý krok k takzvanej bio výchove, tie mamičky potom určite nebudú chcieť dať deti očkovať, budú ich chcieť vzdelávať doma,“ hovorí lekár.

Ten dodáva, že sa stretáva s tým, že ak takýto pôrod prebehne v poriadku, mamička je hrdinka, chváli sa s tým na sociálnych sieťach, má množstvo lajkov, je najlepšia influencerka. „Ale keď sa niečo pokašle, tak na vine je zdravotníctvo a toto nie je doriešené. Pretože nás nemá kto ochrániť. Ak by som takúto mamičku zobral s nami nasilu, ona sa bude sťažovať a ja budem potom behať po súde. Aj keby sa nič nestalo, obmedzil som jej slobodu,“ hovorí lekár.

Pri svojej práci sa záchranár stretáva s rôznymi kuriozitami. „To nemusia byť len mamičky, ale ja pacienti, ktorí majú naštudované diagnózy zo sociálnych sietí. Veľa ľudí nevie rozoznať čo je hoax a čo pravda. Keď prídeme na adresu, oni nám rovno povedia diagnózu a hneď od nás chcú konkrétne lieky. Vedia, že majú zápal pľúc, zápal pečene, ale to neviem ani ja bez špeciálnych vyšetrení,“ hovorí s úsmevom M. Henčel.

