Najskôr však na naše územie dorazí saharský piesok, ktorý v kombinácii s vytúženým dažďom všetko zašpiní, najmä autá. Otravný prach k nám dorazí vo štvrtok, tento deň bude zrejme aj posledným možno až tropickým dňom.

Okrem všadeprítomnej špiny spôsobuje saharský piesok dusno a horúco. „Prach v ovzduší sa totiž správa ako tenká vrstva skla, čím podporuje ‚skleníkový‘ efekt,“ uviedla stránka imeteo.sk. Kým dnes na juhu krajiny denná teplota vystúpi na 28 stupňov, vo štvrtok môže padnúť tropická 30-ka. Zároveň hrozia silné lejaky a búrky. Nasledujúce dni už prinesú výraznejšie ochladenie. Teploty klesnú o päť a viac stupňov.

Víkend sa na celom území začne upršanou sobotou a teplotami od 14 do 22 stupňov. Nedeľa bude pre Poprad aj naďalej v daždi, ale v ostatných mestách sa vyčasí. Najteplejšie bude v Bratislave, asi 25 stupňov, no Žilinčania sa zobudia do poriadneho chladu. Očakávať môžu len 16 stupňov.