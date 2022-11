Otužovať sa odporúča ľuďom v každom veku - mladým i starým, pretože vystavenie organizmu takýmto nízkym teplotám zlepšuje imunitný systém a tým pomáha predchádzať chorobám rôzneho druhu.

Okrem toho z otužovania získate aj benefit spaľovania tuku, pretože chlad naštartuje činnosť hnedého, takzvaného "dobrého tuku". Ten začne páliť tuk v problémových partiách a viscelárny tuk, ktorý obaľuje vnútorné orgány ako napríklad srdce a preto je veľmi nebezpečný. Chlad taktiež vplýva na elasticitu ciev, ktoré sa pri ponorení do studenej vody sťahujú a rozťahujú a to zastavuje starnutie.

Mnohé vedecké štúdie dokonca potvrdili, že pravidelné a dlhoročné vystavovanie sa studenej vode vám zaručí zníženie biologického veku o 5 až 15 rokov! To je zopár dôvodov na to, aby ste dali otužovaniu šancu a najbližší víkend sa išli namočiť do jazera. Aké sú však vo vašom okolí miesta na otužovanie? Pripravili sme pre vás zoznám tých 10 najlepších!

Západné Slovensko

Šulianske jazero

Neďaleko hlavného mesta, v okrese Dunajská Streda sa medzi starým a novým korytom Dunaja skrýva jazero s čírou vodou a prekrásnou prírodou. Hoc štrková pláž nie je upravovaná, miesto vás určite očarí svojou atmosférou. Po ľadovej rozcvičke sa môžete občerstviť v malom bufete.

Zlaté Piesky

Miesto v Bratislave, ktoré je v lete plné ľudí sa s príchodom zimy pomaličky vyprázdňuje. Na svojom čare však nestráca a s ubúdajúcimi masami si na opustené jazero brúsia zuby otužilci, ktorí sa stretávajú na "Otužko pointe Wakelake".

Košariská

Jazerá Malé a Veľké Košariská sa taktiež nachádzajú na západe Slovenska v blízkosti Bratislavy. Sú bývalými štrkoviskami a vďaka svojej hĺbke 41 metrov si udržujú stálu teplotu. V zime zamŕzajú iba výnimočne a majú okolo 3 až 5 stupňov, takže ako stvorené na otužovanie.

