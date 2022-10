Prečítajte si jednoduché rady od doc. RNDr. Viktora Bielika PhD., biológa a vedca s dlhoročnou praxou v športovej medicíne, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Článok vznikol zo série rozhovorov, ktoré prináša prémiové palivo Shell V-Power.

Tri piliere pre dlhý a zdravý život

Prvým pilierom, na ktorom stojí naše zdravie, je kvalitný spánok. Denne by sme sa mali snažiť spať aspoň 7 – 9 hodín. „Je to nenahraditeľná činnosť, ktorá vedie k obnove duševných aj fyzických síl, a keď sa dobre nevyspíme, skracujeme si tým život,“ objasňuje Bielik. Mnohí ľudia však nerozlišujú medzi dobrým zaspávaním a dobrým vyspatím sa. „Vďaka alkoholu môžeme dobre zaspať, ale to ešte neznamená, že taký spánok bude aj kvalitný. Ak chceme kvalitne spať, alkoholické nápoje by sme mali minimalizovať.“

Ako by sa aj dalo čakať, druhým pilierom je niečo, čo mnohým z nás chýba – pravidelný telesný pohyb. Ten pomáha udržiavať organizmus a metabolizmus aktívny. „Vďaka pohybu nezlenivieme. Potrebujeme ho, aby kosti mali svoju hustotu, svaly napätie, cievy pružnosť – ak ju nemajú, môže vzniknúť infarkt myokardu.“ Pohyb nerobí divy iba pre telo. Možno ste už počuli, že pre čulý mozog aj vo vysokom veku treba lúštiť krížovky – ak však chcete naozaj ostať v strehu, rozhýbte okrem mozgových závitov aj končatiny. „Pomocou pohybu udržiavame elektrickú aktivitu nervových buniek. Ak sa človek dostatočne hýbe, tak aj v staršom veku mu to môže stále páliť.“

Ilustračné foto Zdroj: AdobeStock

Tretím a posledným pilierom je podľa vedca a biológa vhodná strava. Ak ju dopĺňame málo, hrozí podvýživa, ak príliš veľa, naopak, nadváha až obezita. Kritickým faktorom je však aj druh „paliva“, ktorým telo zásobujeme. Organizmus neobľubuje chemicky a priemyselne spracované potraviny. Čiže ak chceme žiť dlhšie, zdravšie a bez rôznych potravinových alergií, mali by sme vylúčiť polotovary a jesť potraviny, ktoré sú čerstvé. „Práve z nich totiž organizmus čerpá makro a mikroživiny, bez ktorých si nevieme dlhovekosť predstaviť.“

Shell V-Power Chcete dopriať dlhý život aj svojmu autu? Prispejte k predĺženiu životnosti jeho motora používaním kvalitných palív. Prémiové palivá Shell V-Power sú obohatené aditívami so silnými čistiacimi zložkami, ktoré napomáhajú udržiavať čistotu kľúčových komponentov palivového systému a chránia ich pred usadeninami znižujúcimi výkon. Aditíva v palivách, ktoré Shell vyvíja vo svojich vlastných laboratóriách, navyše prispievajú k zlepšeniu čistoty motora odstraňovaním už vzniknutých usadenín. Viac sa o účinkoch prémiových palív Shell V-Power dozviete tu.

Ilustračné foto Zdroj: Shell

Kde teda začať?

Organizmus miluje poriadok, potrebujete teda pravidelný denný režim. „Všetko sa začína od toho, ako si nastavíte životosprávu. Každá bunka v tele má svoje biologické hodiny, riadi sa určitými pravidlami a rituálmi a nemá rada zmeny,“ radí pán Bielik. Ak sa raz za čas dobre najete alebo pôjdete raz do týždňa na prechádzku, výlet či do fitness centra, nestačí to. Zdravie nepozná skratky, je to niečo, o čo sa treba starať celý život.

Ak by ste chceli spraviť niečo pre svoje zdravie, ale prídu vám všetky tieto rady ako príliš komplikované, nezúfajte. „Nemusíte hľadať nejaké ťažké algoritmy alebo formulky rôznych výživových poradcov, často si vystačíte so zdravým sedliackym rozumom,“ uzatvára vedec.