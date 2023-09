Zomrel v deň svojich narodenín. Život 42-ročného Róberta Eľka, známeho aj ako DJ Robina vyhasol na ceste horského priechodu Čertovica počas piatku (22.9.). „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 42-ročný vodič s vozidlom Hyundai do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom, ktoré viedol 31 ročný vodič,“ informovala polícia. „Viezol som drevo z Oravskej Polhory smer Polomka do fabriky a v zákrute auto vošlo do protismeru. Nedokázal som tomu zabrániť. Snažil som sa to strhnúť, aby sa odrazil, alebo aspoň šuchol,“ uviedol pre TV JOJ vodič nákladiaku, ktorý viezol dovedna asi 30 kubíkov dreva. Jeho dychová skúška bola negatívna. U nebohého bola nariadená pitva.

Ani leteckí záchranári už Róbertovi pomôcť nedokázali, jeho auto zostalo úplne zdemolované. „Zdalo sa, ako keby zaspal. Z ničoho nič prešiel do protismeru, ani nebrzdil,“ dodal vodič nákladiaka.

V Tatrách ho údajne čakala rodina

"Ťažko sa mi hľadajú slová a dochádza to na mňa až teraz. Volal som ti vo štvrtok,aby som o deň predbehol narodeniny," venoval slová DJ Robinovi DJ EKG. Zdroj: fb/DJ EKG

Róbert, alias DJ Robin, deň pred tragickou smrťou predvádzal svoju dídžejskú šou v štvorhviezdičkovom hoteli v Štiavnických vrchoch. V piatok sa zrejme vracal na východ - do dedinky kúsok od Michaloviec, kde býval s manželkou Tonkou a dvoma synmi. Práve tí ho mali vraj čakať v Tatrách, kam už nedošiel. „Ja doteraz nemôžem uveriť, že je to pravda. Ešte minulý týždeň sme spolu volali, že sa zastaví pri mne,“ vraví jeho kamarát Vlado. „Robo bol taký, že sa nehral na nikoho, bol to jednoducho človek, ktorý pomohol, nikdy nepovedal nie. Táto správa ma dostala, nemôžem sa z toho spamätať.“

Za uznávaným dídžejom smúti aj Rádio Šírava či Motel Kamenec, kde pravidelne zabával ľudí. „Smutný večer pre všetkých, ktorí ho poznali. „Bojovali“ sme spolu viac ako 15 rokov: on ako DJ, ja fotograf na xy akciách - od diskoték, stužkových, svadieb. Aj jeho svadbu som fotil ja. Kto by si to bol pomyslel, že odíde takto tragicky a skoro. Mladý človek, fantastický DJ a perfektný kamarát. Hovorí sa, že o mŕtvych len dobre, v jeho prípade to ale nie je prázdne klišé,“ zdôveril sa Plus JEDEN DEŇ michalovský fotograf Ľudo Földy.

Takto si zaspomínala pre náš portál na Roba aj speváčka Petra Weiter: „O jeho profesionálnej DJ-skej Show sme vedeli a videli ju naživo aj dávno. Zažili sme ho aj v deň nášho koncertu. Takú fantastickú atmosféru, akú dokázal s davom ľudí vytvoriť, je len ťažké slovami opísať. Kto zažil, vie. Robin zanechal vo svete slovenského DJ-ingu a človečiny obrovskú dieru, ale aj profesionálnu a ľudskú stopu, vďaka ktorej tu bude navždy. Všetkých členov kapely ABBA Slovakia táto správa zasiahla a tak za všetkých vyjadrujem úprimnú sústrasť hlavne celej rodine, ale aj priateľom a kolegom… Česť Tvojej pamiatke Robin.“

