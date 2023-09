Podstúpila niekoľko operácií i chemoterapií. Životné svetlo Antónie Jakubčákovej (†47) po takmer desiatich rokoch boja so zákernou rakovinou navždy zhaslo. „Milovala život, svoju rodinu a chcela veľmi žiť. A do posledého dychu tomu verila. Aj v deň svojho odchodu plánovala, čo všetko urobí a kam pocestuje. Verila, že to dá a my s ňou. Chýba nám a celý život bude,“ reaguje pre Plus JEDEN DEŇ na úmrtie sestry Martina.

Aj keď v jej 38. rokoch diagnostikovali Grawitzov nádor, čo sa považuje za najvýznamnejší nádor obličiek u dospelých, silu čerpala od milujúceho okolia. Aj preto sa nevzdávala v boji proti VšZP, ktorá jej odmietala schváliť liečbu inovatívnym liekom. „Keď bojovala, nebojovala len za seba. Chcela, aby aj ďalší onkologickí pacienti mali lepšie možnosti v liečbe. Popoťahovačky s liekom, ktorý bol v EÚ zapísaný spôsobil, že s veľkou pravdepodobnosťou už liečbu dostala neskoro,“ dodáva sestra Martina.

Nepomohol apel ani na poisťovňu, výbor NR SR, dokonca ani na vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Tomu poslala otvorený list. No realita bola taká, že kým Európska lieková agentúra zaregistrovala za posledných deväť rokov 75 inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. Na Slovensku ich hradili z verejného zdravotného poistenia iba 26.

K akému razantnému kroku sa chcela pani Antónia odhodlať? Čítajte na ďalšej strane >>>