Na jar 2020 sa Robert s manželkou zobudili na rinčanie skla v ich dome. Najprv nechápali, čo sa deje. „O chvíľu k nám pribehli s krikom naše dve malé deti,“ reagoval vtedy pre Plus JEDEN DEŇ. Na miesto okamžite volal políciu i brata, ktorý býva o kúsok ďalej. „Deti a manželka sa postavili za mňa. Bol som pripravený chrániť ich vlastným telom. Veril som však, že ten kto sa k nám dobýja, hore do spálne nepôjde.“



Ani sa nenazdali, a útočník bol u nich v spálni. „Muž si nás našiel. S nepríčetným pohľadom a slovami, zabijem vás, zaútočil kameňom na mňa aj na manželku. Udieral nás obidvoch po hlave, krv striekala na všetky strany. Najhoršie bolo, že incident sa udial pred očami deti," opísal dramatické chvíle Robo. Nebezpečného muža napokon zastavil Robov brat so susedom.

Manžel i otec dvoch detí. Rodina bol preň všetko! Zdroj: fb/Róbert Eľko

Psychopat z neďalekého mesta žil s dcérou a manželkou. Tá spolu so svokrou na muža privolala políciu po tom, čo vyvádzal doma. Polícia však muža miesto psychiatrie odviezla do nemocnice, tu z interného oddelenia utiekol. Ocitol sa v dome svojho brata, ktorého napádal nielen slovne, ale aj fyzicky. „Opäť boli privolaní policajti, ale ani tí prípad muža nedoriešili. Napriek tomu, že bol opitý, pod vplyvom drog a v zlom psychickom stave, nasadol do auta a dorazil do nášho domu,“ povedal pre náš portál pred tromi rokmi dnes už nebohý Robert.

Čo hľadal psychopať v dome mladej rodiny?

„Ten muž si vsugeroval, že nejaké dievča potrebuje jeho pomoc a my ju držíme v našom dome. Bol rozhodnutý, že ak mu ju nevydáme, tak nás zabije. Keby mi toto niekto rozprával, neveril by som. Vidím však, že je to možné. Moja rodina to zažila na vlastnej koži,“ pokračoval pre náš portál známy dídžej.

Agresívny muž vtrhol do rodinného domu a pred očami detí bil manželov Zdroj: FB Robert E.

Manžela Eľkovci oslavovali v ten deň výročie sobáša. Nebezpečného muža, ktorý vyčíňal v ich dome obvinili z prečinu porušovania domovej slobody, prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu poškodzovania cudzej veci. Vonku totiž po prelezení plotu zničil dve odparkované autá, a so slovami „Otvor, lebo vás všetkých pozabíjam,“ búchal na dvere. Rozbil deväť okien a dvere, po stranách domu rozbil sklenenú výplň, pričom kričal: „Počítam do päť, ak mi ju nedáte, vojdem dnu a všetkých vás pozabíjam!“

Cez rozbité okno vošiel dnu, fyzicky napadol Roba aj jeho manželku Tonku. Škody na majetku vyčíslili na 3-tisíc eur. Nebezpečného muža však súd v superrýchlom konaní do väzenia neposlal, dostal podmienečný trest.

Rodinu postihla ďalšia tragédia

V piatok (22.9.) sa 42-ročný Robo vracal zrejme domov zo štvrtkovej DJ show spod Štiavnických vrchov. Na horskom priechode Čertovica sa jeho cesta skončila, keď autom sa čelne zrazil s oprotiidúcim nákladiakom. Na mieste zraneniam podľahol. Zrejme dostal mikrospánok. Viac sa dočítate >TU<