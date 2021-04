Expremiér Igor Matovič, ktorý je v súčasnosti vo funkcii ministra financií v utorok prezentoval uvoľňovanie pandemických opatrení, hoci táto téma už nie je v jeho kompetencii.

Na konci tlačovej konferencii sa na dôvažok znova uchýlil k útokom. Povedal, že nemá chuť odpovedať na otázky vzhľadom na to, že sa mu nepáč štýl, akým o ňom novinári píšu: „Keď nenávisť troška opadne, veľmi rád zodpoviem vaše otázky,“ dodal a znova ušiel z tlačovky. Vyzerá to tak, že Matovič je presvedčený, že bude určovať spôsob, akým o ňom majú novinári informovať. Zrejme je presvedčený, že robí verejnosti láskavosť, keď odpovedá na otázky novinárov. „Inými slovami, Matovič bude odpovedať na otázky, ktoré sa priamo týkajú všetkých slovenských občanov, vtedy, keď sa novinári polepšia. Transparentnosť, hovorenie pravdy, otvorené vládnutie. Sľubov mali plné ústa – a toto je realita,“ rozhorčoval sa nad ním Matúš Šutaj Eštok - poslanec zo strany Hlas.

Pred niekoľkými dňami Matovič navyše dourážal aj vedcov zo Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Slovenskej akadémie vied (SAV) kvôli posudkom na vakcínu Sputnik, ktorú kúpil ešte ako premiér na vlastnú päsť.

Čo vypovedajú tieto Matovičove skutky o jeho osobnosti? Psychologička Lucia Drotárová z Prešova vraví, že Igor Matovič je súčasný významný politik - predseda najsilnejšieho parlamentného zoskupenia - a ako politik je povinný zniesť tlak väčší, než bežný občan.

"To znamená zvládať frustráciu z akýchkoľvek slušne formulovaných otázok novinárov, ale i nepriateľských vyjadrení bežných občanov či politických oponentov. Alebo z ich vtipov, či, ako to dnes býva časté, rôznych meme obrázkov. Je smutnou pravdou, že tento zvyk urážať sa či utekať pred nepríjemnými otázkami, haniť novinárov za vyvíjaný tlak, ktorý je mimochodom ich pracovnou povinnosťou, nie je vlastnosťou iba posledného premiéra. Napríklad Vladimír Mečiar mal tendenciu na pár dní sa dokonca úplne izolovať."

A čo podľa nej vypovedajú o jeho osobnosti nadávky novinárom či jeho nedávne urážky vedcov? "To, že osobnosť sa zo dňa na deň nemení, ani keď sa zmení rola, teda funkcia. A to platí pre všetkých. Predstavte si to na nasledujúcom príklade: Dominantná matka (premiér rodiny) musí prijať do klanu nevestu (ministra zdravotníctva). A dokonca formálne postúpiť svoje miesto synovi (ktorý sa teoreticky stáva tým premiérom). Myslíte si, že nebude hovoriť do vecí, ktoré podľa všetkých sú v kompetencii nevesty (ministra zdravotníctva)? Veď to doteraz robila ona (a samozrejme tomu predsa rozumie lepšie, než tá nová osoba!) Predstavte si ako nevesta ticho mlčí na takéto zabratie jej kompetencií a manžel sa jej nezastane, respektíve naopak... dáva najavo, že je to v poriadku ak sa mamička vyjadruje a samozrejme sa vyjadrí i nabudúce..."

