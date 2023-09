Chlapček, ktorého objavili náhodní cestujúci pri autobusovej zastávke v Bežovciach, kúsok od hraníc s Ukrajinou, sa má dobre, no je stále v nemocnici. Má niekoľko dní a polícii sa už podarilo stotožniť osobu, ktorá ho vyložila na zastávke.

„Michalovským kriminalistom sa v krátkej dobe podarilo stotožniť osobu, ktorá dieťa ponechala v obci Bežovce. Okrem iných procesných úkonov boli zaistené aj kamerové záznamy, ktoré sa v súčasnej dobe ešte analyzujú a vyhodnocujú. Nielen vzhľadom na citlivosť prípadu, ale i vzhľadom na prebiehajúce úkony, smerujúce k vzneseniu obvinenia, bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz poskytovať nebudeme,” reagovala polícia na naše otázky ohľadom dieťatka.

Polícia už začala vo veci trestné stíhanie za opustenie dieťaťa. Trestný zákon stanovuje za takýto čin trest odňatia slobody na tri až 10 rokov.

Chlapček je v poriadku

Niekoľkodňový chlapček bol hneď po nájdení privezený do michalovskej nemocnice. „Momentálne je jeho zdravotný stav dobrý a nateraz zostáva hospitalizovaný," prezradila nám hovorkyňa nemocnice Bibiána Ovečková.

Podľa psychologičky Zuzany Šofranekovej sa narodenie dieťaťa spája so silnou emočnou záťažou. „V prípade odhodenia novorodenca je možné, že túto záťaž matka nezvládne a vyústi to až do afektu, čo je prudká a veľmi intenzívna emočná reakcia na vzniknutú udalosť a môže viesť k neuváženému konaniu," hovorí Šofraneková. Vysvetľuje, že sa sústreďuje na ukončenie situácie najrýchlejším možným spôsobom. „Niekedy však ide o premyslený čin. Sú matky, ktoré sa z rôznych dôvodov uchýlia k takémuto konaniu, či už nemajú podporu partnera, sú v ťažkej sociálnej situácii, otehotneli po znásilnení alebo sú presvedčené, že iné východisko neexistuje," dopĺňa.

Mohli ho dať radšej do Hniezda záchrany

Iné východisko však už roky existuje. Je ním takzvané Hniezdo záchrany, ktoré sa najbližšie nachádza v Košiciach. Slúži práve pre prípady, ako je tento. Aby matka nepohodila dieťa kdekoľvek, ale na miesto, kde bude v bezpečí. „Dokopy sme takto zachránili 79 detí, nie vždy nám všetky nemocnice hlásia tieto deti, takže my si to raz za polrok porovnávame s ministerstvom, a naposledy to bolo číslo 79," hovorí zakladateľka Hniezda záchrany, Anna Ghanamová.

Tá hovorí, že vždy, keď sa stane prípad odloženia dieťaťa, kontaktujú políciu a žiadajú ju, aby sa matky pýtali, prečo neuvažovala o hniezde, či o ňom nevedela. „Aby sme vedeli nastaviť informačnú kampaň, ktorú robíme každé dva roky. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine je dobrý nápad spraviť pár plagátov v azbuke," myslí si Ghanamová. Hniezdo dáva anonymitu nielen matke, ale aj tomu dieťaťu.