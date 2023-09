Soňa pripravovala galakoncert na počesť zosnulej svetovej opernej legendy Lucie Popp v SND, v ktorom začala nedávno pracovať. Z divadla odišla okolo 23.00 h. Odtiaľ sa premiestnila s kamarátkou do mesta do baru. Podľa kamerových záznamov o 3.35 h nastúpila na Zochovej ulici na autobus číslo N95, zviezla sa tri zastávky na Záporožskú v Petržalke, kde vystúpila o 3.40 h, približne 150 metrov od miesta, kde bývala. Domov však už neprišla. Nezvestná bola viac ako 24 hodín.

Mladé dievča našli v pondelok o pol šiestej ráno ležať na zemi pred nemocnicou Antolská v Petržalke. Bola v bezvedomí, mala zranenia po celom tele, vrátane rezných rán a bola v bezvedomí. Polícia stále zisťuje, ako sa tam dostala. Zdroje tiež potvrdili, že bola intoxikovaná. "Vo veci bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia,” napísala polícia na sociálnej sieti.

Rodina mladej Sone si prežila najhoršie chvíle svojho života. „Boli sme spolu v sobotu na divadelnej akcii, zhruba pred pol desiatou večer sme sa rozlúčili, ona ešte zostala, pretože mala pracovné povinnosti. Z divadla odišla cca o 23.00, a to bol náš posledný kontakt s ňou. Pýtala som sa jej, či príde domov a ona odpísala, že áno, ale že príde neskôr, ako sme boli dohodnutí. O šiestej ráno, keď sme zistili, že nie je doma, hneď sme ju kontaktovali. Poslala som jej správu na Messenger, kde je, ale už si tú správu neprečítala. Odvtedy sme o nej nemali žiadne informácie, len veľmi sprostredkované cez rôzne siete, ktoré sme rozhodili. Buď kultúrne inštitúcie, študentské domovy, kamarátov, spolužiakov, známych aj neznámych. Pátrací tím ju za tých 24 hodín hľadal v Petržalke, proste všade, kde sa dalo, no a potom, samozrejme, aj polícia. A chvalabohu, našla sa živá. Bola som za ňou v nemocnici,” povedala nám v pondelok jej mama.

K celej situácií po nájdení študentky VŠMU sa vyjadril brat jej priateľa Kristián Dufinec vo videu na sociálnej sieti. „To zomknutie, ktoré som zažil a ktoré som videl, kým sa Soňka neobjavila, tak to je to Slovensko, tá krajina, v ktorej si viem predstaviť žiť," prihovoril sa všetkým. Z toho, aké hrozné veci sa začali diať po jej nájdení, už taký nadšený nie je. „To, čo prišlo potom, keď sa teda Soňa našla, to bol presne ten návrat k tým našim nesprávnym koreňom, ktoré máme v sebe zakorenené. To sú tie momenty, keď celý internet vie pravdu a vie zaručene, čo sa stalo. Či bola znásilnená, zdrogovaná, doráňaná, dobitá a tak ďalej, a práve preto mám potrebu uviesť veci na správnu mieru! Veľa vecí totiž nie sú pravdivé a nerobia dobrú krv. A nerobia dobrú krv najmä dievčaťu, ktoré má pred sebou ešte celý život a chce ho žiť a zaslúži si ho žiť dôstojne!" prosí všetkých a zdôrazňuje, aby si niektorí ľudia odpustili nenávistné komentáre.

„Prosím vás, prestaňte s tým, nekonšpirujte, nedávajte vy nám vedieť, čo sa deje, ale počkajte na to, čo sa zistí a potvrdí. Na Slovensku sa takéto veci ututlať nedajú. A teraz spravím jednu vec, a to, že všetky tie nenávistné a zlé komentáre vymažem alebo ich skryjem a chcem nám všetkým dať teraz možnosť odkázať mladému dievčaťu, ktoré má celý život pred sebou, že keď sa vráti späť do reality, tak môže žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula. Povzbuďte ju v komentároch!" dodal. Okrem toho vyzdvihol prácu policajných vyšetrovateľov, ktorí sú podľa jeho slov momentálne zomknutí a aktívne pracujú na objasnení okolností činu.

Soňa pochádza z Michaloviec, odkiaľ má aj priateľa Martina. Ten je synovcom michalovského primátora Miroslava Dufinca. Pôsobí v Bratislave, je advokát. Pred médiá však vystúpil jeho brat Kristián, ktorý sa to, že Soňu našli, dozvedel priamo v štúdiu Telerána TV Markíza. Obaja tam prišli požiadať o pomoc verejnosť pri pátraní. Podľa našich informácií je Soňa už v stabilizovanom stave. Polícia stále vedie vyšetrovanie vo veci znásilnenia, potvrdil nám to hovorca KRPZ v Bratislave Michal Szeiff.