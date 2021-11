So zberateľstvom hudobných nosičov skupiny ABBA začal Radoslav (39) ešte ako deviatak v základnej škole, keď mal pätnásť. Skupina ho oslovila textami, ale aj melódiou. “Ich tvorbu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť tvorby je typická svojou bezstarostnosťou a radosťou zo života a druhá je zas poznačená neúspechmi, čo sa týka manželstva hudobníkov, rozvodmi a smútkom z rozchodov,” vysvetľuje Radoslav, ktorý zbiera o kapele všetko možné a vlastní takmer 500 hudobných nosičov - klasické kazety, CD, platne i DVD, ale aj propagačné materiály, hrnčeky a knihy. Najväčšie zastúpenie majú vinylové platne.

Začal ich zbierať najprv v internetových bazároch a kamenných predajniach, no neskôr prešiel na rôzne internetové portály a zahraničné weby. Veľa nosičov má aj dvojmo či trojmo a niektoré sú ešte zabalené. “Mojou srdcovkou je ich posledný najnovší album, ktorý vydali 5. novembra a najobľúbenejšími skladbami sú Today before you came či I had a dream,” ozrejmuje. Keďže sa skupina ABBA rozpadla rok pred jeho narodením, ich koncert naživo nezažil. Aktuálne však dnes už vyše 70-roční hudobníci pripravili virtuálny comeback, kde členov nahradil hologram.

