Prípad vraždy Daniela Tupého († 21) sa po dlhých rokoch konečne začína rozmotávať. Národná kriminálna agentúra obvinila známeho advokáta Adama Puškára (39), ktorý pôsobil aj na Najvyššom súde so Štefanom Harabinom či na Katedre právnych dejín a právnej komparastiky právnickej fakulte Univerzity Komenského. Tam sám študoval, čo znamená, že boli s Danielom Tupým boli spolužiaci, no na inej fakulte.

Ďalšou zaujímavosťou je, že obvinený advokát ešte v roku 2011 vypracoval na Univerzite Komenského rigoróznu prácu s názvom Trestnoprávne aspekty extrémizmu. Dokopy mala 127 strán a Puškár vďaka nej získal titul JUDr. V opise svojej práce hovorí, že samotný pojem extrémizmus je veľmi široký a aj z tohto dôvodu bolo nevyhnutné skúmať danú problematiku.

Puškár sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, kam ho cez víkend poslal súd. Prokurátorka podala väzobný návrh z dôvodov tzv. útekovej a kolúznej väzby, ktorá sa využíva pri dôvodnej obave, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie.

Ako je vyššie spomenuté, Puškár prichádzal do styku aj so študentami právnickej fakulty. Sám ju vyštudoval a ako doktorand potom viedol seminár vývoj správneho a ústavného práva. Na univerzitu sme sa teda prišli osobne porozprávať s jeho bývalými študentami. Sú šokovaní. To, že ich bývalý učiteľ figuruje ako obvinený v prípade vraždy ich prekvapilo. "On nám neprednášal. Mal semináre. To bolo také, že sme s ním bližšie rozoberali veci z prednášok," vysvetlila nám študentka, ktorá s Puškárom prichádzala do styku.

