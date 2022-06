Zálohovanie fliaš je na Slovensku v plnom prúde. Už niekoľko mesiacov dostanete za vrátenie plastovej fľaše či plechovky späť svojich 15 centov, no nie každý si ich poctivo odkladá a vracia do obchodu. Mnoho zálohovaných obalov od nápojov nájdete v kontajneroch či voľne pohodené v uliciach, čo šikovne využívajú tzv. zberači. Vyskúšali sme, či sa toto novodobé povolanie oplatí a koľko si tým môžete privyrobiť.

Od začiatku januára 2022, odkedy funguje zálohový systém, vrátili Slováci už takmer 200 miliónov zálohovaných nádob. Podľa Lucie Morvai zo Správcu zálohového systému ide takmer o polovicu všetkých zálohovaných fliaš a plechoviek uvedených od začiatku roka na náš trh.

Ani 15 centov však nie je pre istú časť populácie dostatočne motivujúcich na to, aby fľaše či plechovky zálohovali a dostali svoje peniaze späť. Ľudí navyše odrádzajú aj často nefungujúce automaty, ktoré bývajú preplnené. Množstvo obalov od nápojov s písmenkom „Z“ tak stále končí v klasických smetiakoch či pouličných košoch.

Pomyselnú dieru v systéme zálohovania tak zapĺňajú zberači. Ide väčšinou o sociálne slabších ľudí či bezdomovcov, ktorí si takto dokážu privyrobiť niekoľko eur denne. Hľadajú a zbierajú vyhodené fľaše, ktoré následne speňažia v obchode. „Denne mám takto za vyzbieranie približne 5 eur, na konci mesiaca po spočítaní to môže byť cca aj 200 až 250 eur,“ prezradil jeden z mužov, ktorý si takto privyrába v bratislavskej Petržalke.

Dokonca sú podľa jeho slov v hlavnom meste už aj zberné rajóny, ktoré si obhospodarujú jednotlivé skupinky. Či je takýto zber skutočne výnosný, sme sa rozhodli overiť na vlastnej koži. Naša redaktorka sa počas pracovného dňa vybrala do centra Bratislavy.

Najskôr sa bola pozrieť na Hrad a do jeho blízkeho okolia. „Išla som tam najprv preto, lebo v jeho okolí sa pohybuje množstvo turistov, u ktorých sa dá predpokladať, že na vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek budú leniví alebo o tejto možnosti možno ani nevedia,“ vysvetlila. Podarilo sa jej nájsť tri zálohované plechovky a jednu zálohovanú PET fľašu. Našla aj minimálne ďalších päť nezálohovaných rakúskych fliaš, tie sa však nedajú vrátiť.

„Presunula som sa na Hviezdoslavovo námestie a do historického centra. V okolí odpadkových košov, pri lavičkách a v kríkoch sme objavili dokopy štyri PET fľaše a dve plechovky,“ pochválila sa úspechom. Ako poslednú destináciu si zvolila Sad Janka Kráľa.

„Vo večerných hodinách tu zvyknú ľudia popíjať, takže som predpokladala, že v tmavých kútoch parku nájdeme mnoho fliaš. Avšak tieto predpoklady správne neboli. Našli sme iba jednu plechovku a jednu PET fľašu,“ dodala sklamane. Či si odpad po sebe upratali návštevníci, alebo už ráno park prečesali „zberači“, nevedno. Naša redaktorka v meste strávila necelé tri hodiny. Za ten čas sa jej podarilo nájsť dokopy 12 zálohovaných fliaš a plechoviek, čo predstavuje 1,80 eura.

Za jeden deň by tak touto činnosťou nezarobila viac ako 5 eur a ak by obaly zbierala 20 dní v mesiaci, prilepšila by si tak nanajvýš o 100 eur mesačne. „Rozsah trendu zberačov u nás kopíruje skúsenosti zo zahraničia. Donedávna motivovalo občanov na účasť na recyklácii najmä ekologické povedomie a pocit spoločenskej zodpovednosti. Dobrý pocit z triedenia odpadu doplnila pri zálohovaní aj finančná logika,“ uviedla Morvai s tým, že o pouličných zberačoch vedia a aj to predpokladali.

„Veríme, že uvedené aktivity budú len prínosom pre vybrané skupiny a nebudú spôsobovať komplikácie,“ uzavrela Monika Šmondrková zo Správcu zálohového systému.

