Keďže v malebnej dedinke Polichno signál nemajú, dohodnúť sa na stretnutí s vedením obce bolo nemožné. No napokon sa to podarilo. Na otázku, ktorými slovami by starosta Pavel Kyseľ čarovné Polichno charakterizoval, odpovedá: “Tak teda heslovite… Pamiatková zóna, kraslice, náhrobníky, Timrava, prvý profesor pedagogiky, Timravin náučný chodník, podujatia - Maľujeme Timravu, Timraviným chodníčkom, Retro prvý máj, súťaž o najlepší ovocný koláč, dva penzióny, začínajúci hospodári ovocných stromov, farma, staré osídlenie, kroje…,” vymenúva s nadšením Kyseľ, ktorý nám ako prvé predstavil múzeum a zároveň rodný dom spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, ktorý stojí v strede obce, len kúsok od obecného úradu.

Múzeum, ktoré sídli v budove evanjelickej fary a je národnou kultúrnou pamiatkou, bolo zriadené v roku 2006 a ročne ho navštívi 500 - 800 ľudí. Samotná nehnuteľnosť má 195 rokov a v minulosti ju dal postaviť miestny farár Petian. “Zhruba pred 12 rokmi sme urobili rekonštrukciu strechy, podarilo sa nám to najmä vďaka zbierke, niečo aj z verejných zdrojov,” priblížil starosta. Timrava tu bývala a tvorila asi 42 rokov, no neskôr sa presťahovala na susednú Ábelovú ♥. V múzeu nájdeme okrem rôznych zaujímavostí spojených s jej životom aj fotografiu Eleny Vestegovej rod. Drozdovej, ktorá slúžila ako literárny vzor pre Iľu - kráľovnú v známom diele Ťapákovci.

