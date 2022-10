Influencer Milan bez mapy v nedeľu (16.10.2022) upozornil na šokujúcu situáciu, ktorou si musel prejsť jeden z jeho priateľov. "Kamarát mi včera vystrašený volal, že si cez Wolt (pozn. redakcie: online donášková služba pre rozvoz potravín) objednal jedlo v reštaurácií Morbid Fritz na Obchodnej," píše na sociálnej sieti Milan.

Na tom by nebolo nič zvláštne. Avšak, keď mu kuriér doniesol tašku s jedlom, zákazník si na nej našiel ohavný odkaz. Na balíčku bolo napísané číslo jeho objednávky a veľký vulgárny nápis: "Buzerant diki za Wolt." Aby toho nebolo málo, na taške bola nakreslená ruka so zdvihnutým prostredníkom a niekto tam ešte perom dopísal aj slovo ko*otko a "mama ťa nemá rada".

"Keď mu prišiel kuriér, ospravedlňoval sa, že on to nenapísal," informuje Milan. K celej veci sa do pár minút vyjadrila prostredníctvom sociálnej siete aj samotná prevádzka.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlnili a tvrdí, že chyba na jej strane nenastala. "Situáciu sme riešili, na 100 % to nebol nikto zo zamestnancov našej spoločnosti, ale jeden opitý klient. Zákazník, ktorý si práve objednával na pulte a na pripravené tašky pre Wolt napísal tieto neakceptovateľné texty," píše reštaurácia v príspevku s tým, že sa veľmi ospravedlňujú za to, že sa taška dostala až ku klientovi a nevšimol si to nikto zo zamestnancov a ani samotný kuriér, vzhľadom na veľmi rušnú prevádzku v daný čas. Influencer Milan, ktorý na problém upozornil však tvrdí, že si to kuriér všimol a mal sa za to aj ospravedlňovať.

"Danú osobu sa snažíme identifikovať a postúpime ďalšie právne kroky a nastavíme prevádzku, aby k takýmto veciam už nikdy nemohlo prísť. Naša spoločnosť sa dištancuje od akejkoľvek nenávisti a chceme vyjadriť veľké znepokojenie nad daným činom jedinca," uzatvára reštaurácia Morbid Fritz.

K celej veci sa už vyjadril aj samotný Wolt. Situácia ich, podľa ich slov, veľmi pobúrila. "Roky sa snažíme o to, aby naši zákazníci mali najlepší servis a aby náš prístup k ním bol príkladom. Nech nastalo popísanie tašky v ktorejkoľvek fáze donášky, je neodpustiteľné, že sa takáto taška dostala až k nášmu zákazníkovi," informuje kuriérska služba s tým, že ak donášku kuriér neodovzdal iba nedopatrením, vyvodia dôsledky. Za celú situáciu sa ospravedlňujú a záležitosť sľubujú prešetriť. Zároveň zdôrazňujú, že podporujú kultúru tolerancie a takýto čin sa nezhoduje s ich hodnotami.

