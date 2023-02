Recept na špenátové ravioli s hľuzovkou a parmezánom

Túto pochúťku podáva šéfkuchár Massimo Attanasio vo svojej reštaurácii, ale môžete si ju pripraviť aj doma. Massimo upozorňuje, že treba použiť aj semolinovú múku, ktorá je v recepte, aby sa cesto nerozvarilo a nelepilo. Z týchto surovín pripravíte asi 10 kusov špenátových ravioli s priemerom 10 centimetrov. Naservírovať stačí 1-2 kúsky, ale buďte pripravení na to, že vaši stravníci budú chcieť pridať.

Ingrediencie na cesto:

500g hladkej múky typu 00

100 g semolinovej múky

4 celé vajcia

250 g žĺtkov v prášku alebo 12 žĺtkov

soľ a olej podľa potreby

Ingrediencie na plnku:

250 g syra ricotta

100 g baby špenátu

čierne korenie

muškátový orech

parmezán

maslo, cesnak, soľ na opečenie

Postup:

Najskôr urobíme cesto. V kuchynskom robote alebo ručne vymiestime všetky ingrediencie do hladkého cesta. Urobíme z neho guľu, zabalíme do potravinovej fólie a dáme aspoň na pol hodiny do chladničky.

Plnku si pripravíme tak, že špenát opečieme na panvici s maslom, trochou cesnaku a soli. Opečený špenát nakrájame na malé kúsky a zmiešame ho s ricottou. Do plnky pridáme ešte soľ a korenie podľa chuti a môžeme pridať aj trochu parmezánu. Nastrúhame do nej aj trochu muškátového orecha a premiešame, aby sa všetko spojilo. Plnku dáme do zdobiaceho vrecka a odložíme do chladničky.

Cesto vyvaľkáme na hrúbku 3 milimetre. Potrebujeme dva pláty. Jeden položíme na dosku. Formičkou s priemerom 10 cm si naznačíme toľko kruhov, koľko ravioli chceme robiť. Po obvode každého predznačeného kruhu potom vytláčame plnku zo zdobiaceho vrecka tak, aby vznikli dvojposchodové krúžky s prázdnym stredom. Do stredu každého kruhu dáme žĺtko.

Pripravené plnky so žĺtkami opatrne prikryjeme druhým plátom cesta a prstami okolo utľapkáme, aby dnu nebol vzduch. Potom formičkou alebo kolečkom vyrežeme jednotlivé ravioli. Tie dáme do vriacej vody a varíme maximálne 2 minúty.

Uvarené ravioli ešte dáme na chvíľu na panvičku s hľuzovkovým maslom a posypeme parmezánom. Potom pridáme trochu vody a tak vznikne skvelá omáčka. Keď dáme ravioli na taniere, v panvičke ešte vylepšíme omáčku trochou masla, premiešame a keď má tú správnu konzistenciu, prelejeme ňou ravioli. Potom posypeme parmezánom a ozdobíme hľuzovkou, bazalkovým olejom a mikrobylinkami.