Dvadsaťročná Linda z Nitry patrí medzi talentované športovkyne, ktoré si idú pevne za svojich cieľom. Bol to práve šport, ktorý ju psychicky aj fyzicky držal nad vodou počas detstva a dospievania, pretože jej rodinné zázemie nebolo práve najideálnejšie.

Smutný príbeh rodiny, z ktorej Linda pochádza, už prezradila jej staršia sestra Viktória, ktorá sa podujala zbaviť nadbytočných kilogramov, u známeho televízneho trénera Maroša Molnára.

Linda to so sestrou nemali v detstve práve najjednoduchšie. Hoci mali spoločnú maminu, ich cesty sa po jej smrti rozišli. Linda zostala žiť so svojim biologickým otcom, no ich vzťahy neboli ideálne. Aj preto sa jej ujala mama otcovho kamaráta.

"Chodievala k nám ako dieťa, na našu chalupu, a po čase u nás trávila prázdniny, rovnako aj jej mladšia sestrička Emka. Ich otec to veľmi nezvládal a raz po ich spoločnom konflikte som sa rozhodla, že Linda zostane u nás," spomína na tieto udalosti pani Mária. O Lindu totiž nemali záujem ani vlastní príbuzní. Linda sa teda ako stredoškoláčka definitívne ocitla v náhradnej rodine, inak by sa mohla skončiť v detskom domove.

"Od malička ma šport držal nad vodou, hrávala som futbal, loptové hry, až kým som si nenatrhla šľachy na členku," spomína na detstvo Linda. "Problémy v rodine som musela prijať, riešiť a nie potlačiť," pokračuje.

"Je dôležité mať niekoho, komu sa viete zdôveriť a rozprávať sa, pretože veľa mladých ľudí, ak to neriešia, podľahne drogám, alkoholu alebo spácha samovraždu. Ja som však vždy držala, v škole som mala dobré výsledky," prezrádza mladá dievčina. "Športovala som a zoči-voči všetkému som sa postavila tak, že chcem od života dostať viac. Šport lieči, aj to bol dôvod, prečo som začala s kickboxom."

Hoci je kickbox navonok šport agresívny a nebezpečný, je to iba čiastočná stránka tohto športu. "Učí ma vytrvalosti, sebaovládaniu, koncentrácii a udržiavam sa fyzicky," pokračuje Linda Veselá. "Napokon, po necelom po roku som sa stala majsterkou Slovenska medzi amatérskymi kickboxermi. Šport je pre mňa predovšetkým psychická a duševná očista a majstrovská sveta môžu byť mojou ďalšou métou."

Majstrovstvá sveta amatérov v kickboxe sa budú konať vo februári v Srbsku a Linda má šancu priniesť odtiaľ na Slovensko medailu. Vrásky na čele, a rovnako aj jej trénerovi Martinovi Žákovi, spôsobuje len obava, že sa im nepodarí dať dokopy potrebnú sumu, aby sa mohla na súťaži registrovať. "My sme malý klub, nemáme dotácie a všetko si viac menej platíme sami," povedal nám tréner Kickboxing Fight Clubu Sparta v Nitre Martin Žák. "Potešila by nás akákoľvek finančná podpora, ktorá by nám umožnila sa na majstrovstvách sveta MMA v Belehrade ukázať."

Fotografie aktuálnej majsterky Slovenska v MMA Lindy VESELEJ si pozrite v galérii.

Prečítajte si tiež: