Nepravidelná životospráva a lacné jedlo spôsobili Viktóriinu nadváhu. S Marošom Molnárom zhodila 52 kg. „Odkedy som schudla, je pre mňa jednoduchšie rýchlo nájsť niečo na seba, keďže sa nemusím hrabať v skrini a rozmýšľať, čo si obliecť, aby mi to nebolo malé,“ prezradila Viktória pre markiza.sk. Z premeny mladej Viki boli jej najlepšie kamarátky, ktoré pri nej stoja, v príjemnom šoku. Napriek tomu, že celý ten rok bol pre ňu ťažký, nakoniec sa jej to podarilo a okrem nového tela sa zmenila na nepoznanie. Zosvetlila si vlasy a z jej premeny boli v šoku aj mnohí diváci. Tí neverili vlastným očiam. Viktória viacerých doslova dojala.

Iba 24-ročná Viktória Veselá z Extrémnych premien sa vyjedla na 131 kíl. Zdroj: tv markíza

Brunetka počas roka premeny sklamala Maroša Molnára, ktorý sa jej snažil všemožne pomôcť. Meškávala na tréningy, nechudla, ako mala a mala problém s jedlom. Maroš jej dokonca zariadil odbornú pomoc. „Radil som sa so psychologičkou, potom som sa rozprával s Viktóriou a sme sa dohodli, že je naozaj lepšie byť pod dohľadom odborníkov,“ povedal. Viktória tak skončila na psychiatrii. „Bola som hospitalizovaná od piatku do nedele. Tak si dávam sama sebe sľub, že nenechám sa tak spustiť ako pri polročnom, že by som išla do hladovky a zase hospitalizácia... nebolo to, myslím, vôbec negatívne, bolo to dobre, že som tam bola, potrebovala som to a dúfam, že už bude dobre,“ prezradila. Nakoniec však premenu dobojoval do úspešného konca. „Psychicky a fyzicky mi nebolo nikdy lepšie ako posledný mesiac. Prišla som na to, že chcem byť len spokojná a šťastná,” povedala na galavečere.

Koľko dnes Viki váži, nevie, keďže má traumu odvážiť sa. A napriek tomu, že sa jej podarila výrazná premena, keď zmenila aj imidž, s jedlom stále podľa jej slov bojuje. “Čo sa týka jedla, je to občas boj. Mám dni, kedy je to super, no potom sú tu dni, kedy sa cítim zle a cítim potrebu jedlo si "zaslúžiť". Napríklad, keď som nemohla ísť cvičiť, pretože ma seklo, s čím mávam po úraze už roky problém a skončila som u fyzioterapeuta, mala som nutkanie nejesť, lebo nemám taký veľký výkon, ako keď cvičím a podobne. Ale všeobecne som na tom určite oveľa lepšie,” dodala.

