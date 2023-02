Telo Terezky spozorovali včera (1.2.) okolo deviatej ráno vo vodnom toku Dunaja v blízkosti Lužného mosta na petržalskej strane. Podľa informácií TV Markíza ho našiel kajakár. Na miesto prišiel aj obhliadajúci lekár a krátko pred 12. hodinou dorazila tiež pohrebná služba, ktorá naložila jej telo do auta. Informáciu potvrdil aj jej priateľ.

Jej telo našli priamo pod Lužným mostom, ktorý sa nachádza asi 5 kilometrov od Starého mosta, kde dievčinu v sobotu (28.1.) naposledy videli.

„S poľutovaním musím oznámiť, že dnes ráno sa Terezka našla, bohužiaľ už bez známok života," napísal v stredu na poludnie priateľ zmiznutej dievčiny na sociálnej sieti. "Chcel by som všetkým poďakovať za podporu a pomoc pri jej hľadaní a pri zvládaní tejto náročnej situácie, naozaj si to s jej rodinou vážime. V najbližšej dobe asi nebudem veľmi v kontakte, čaká nás ešte veľa ťažkých chvíľ. Vážte si ľudí okolo seba a starajte sa o nich. Nikdy neviete, ako rýchlo ich môžete stratiť,“ dodal zronený Nasim.

Pod príspevkami na jej profile sa okamžite začali objavovať stovky komentárov. "Budeš nám chýbať, love u," napísal Kiko, ktorý dievčinu spoznal na párty. "Hovorím si, že škoda, že som nebola na tom mieste, aj keď som ju nepoznala. Že som tomu mohla zabrániť, rozprávať sa, objať ju, vziať na jedlo. Je zvláštne, čo cítim a podľa mňa to cíti aj x mladých ľudí, ktorí si asi hovoria to isté. Mám pocit, že aj keď sa hovorí, že čučíme veľa do mobilu, tak my mladí máme voči sebe väčšie pochopenie a väčšiu empatiu," napísala Martina.

"Pre každého kto si toto potrebuje dnes prečítať. Je jedno kto si, kde si sa narodil, kde si vyrastal, čo si zažil. Záleží na tebe. Tvoj život má nevyčísliteľnú hodnotu. Aj keď to v niektorých momentoch nepociťuješ, tvoja prítomnosť na tomto svete niekomu robí radosť. Záleží na tebe, skutočne. Si milovaný. Svet ťa potrebuje. Je ešte toľko dobra čo môžeš urobiť, pomôcť toľkým ľuďom, rozveseliť toľko kamarátov, zažiť toľko krásnych vecí, precestovať svet a ochutnať toľko nových jedál. Tvoji obľúbení interpreti vydajú ešte kopec nádherných pesničiek, ktoré proste nemôžeš zmeškať. Áno je to klišé, ale po každej búrke naozaj vyjde slnko, ver mi. Zatiaľ si prežil 100% svojich najhorších dní a tak nie je nič, čo by si nezvládol," reagovala na smutné správy Janka. Mnohí ďalší sa ku nej pridali. Škola, ktorú Terezka navštevovala taktiež reagovala na nešťastnú udalosť. "...budeš nám chýbať, Terezka," napísali na sociálnu sieť a profilovú fotku si zmenili na čiernu.

Reportérovi Plus JEDEN DEŇ sa podarilo skontaktovať s mladým Kristiánom, ktorý Terezku spoznal na párty. "Bola také slniečko," začína svoje rozprávanie Kiko (19) s tým, že sa mu nechce veriť, že by bola schopná si ublížiť. "Nepoznal som ju až tak dobre, ale viackrát sme sa spolu rozprávali, keď sme sa stretli. Bolo to také večne usmiate dievča," dodáva smútiaci chlapec. "Pôsobila na mňa ako pozitívny človek a perfektná baba. Toto by som nikdy nepovedal," uzatvára Kiko.

Čo sa vlastne stalo? Čítajte na druhej strane!