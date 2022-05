Ešte predtým, ako sa vyberiete na letnú dovolenku, máte šancu vyhrať super pobyt na Slovensku! Stačí sa zapojiť do SMS súťaže denníka Plus JEDEN DEŇ a možno práve vy si užijete pohodu a relax v luxusnom hoteli!

Denník Plus JEDEN DEŇ nachystal pre svojich čitateľov od 27. mája do 1. júla veľkú SMS súťaž o exkluzívne pobyty v známych slovenských kúpeľoch a hoteloch. Za jedinú SMS máte šancu užiť si si pobyt v luxusnom zariadení a dostať sa do vyhľadávaného wellnesu.

Každý týždeň na základe vašich SMS vyžrebujeme 2 výhercov pobytového poukazu. V SMS musíte uviesť HESLO DŇA, ktoré nájdete celý týždeň každý deň v denníku Plus JEDEN DEŇ.

Hráte už od piatka 27. mája do štvrtka 2. júna - a na začiatok dokonca hráte až o 3 pobyty v SPA APHRODITE Rajecké Teplice. Každý pobytový poukaz je pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a balíkom Relax Exclusive. Mená výhercov zverejníme 4.6.

Takže neváhajte a už tento piatok sa zapojte do SMS súťaže s denníkom Plus JEDEN DEŇ! Kúpte si noviny, nájdite v nich HESLO DŇA a pošlite ho do súťaže.

Spa Aprodite Rajecké Teplice ponúka liečivú vodu aj super relax. Zdroj: Spa Aphrodite

Ako hrať o pobyt

Pošlite SMS na číslo 6664 v tvare PLUSKA (medzera) HESLO DŇA (medzera), meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto. Od 27. mája do 2. júna hráte o pobyt v SPA APHRODITE Rajecké Teplice.

Cena spätnej SMS je 1,20€ s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných operátorov. Službu zabezpečuje A SMS, s.r.o. Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and Media Holding, a.s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke: www.newsandmedia.sk/gdpr

Čo vás čaká v kúpeľoch SPA APHRODITE Rajecké Teplice čítajte na ďalšej strane!