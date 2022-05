Gitaristovi a skladateľovi Dávidovi Kollárovi z Prešova sa splnil jeden z jeho snov. Nahrával u svetoznámeho filmového skladateľa Thomasa Newmana - autora sprievodnej hudby k dnes už kultovým filmom ako Hľadá sa Nemo, Americká krása, 1917, Vykúpenie z väznice Shawshank. oJames Bondovi či animáku Wall. Ako sa mu to podarilo?

Uznávaný a medzinárodne oceňovaný gitarista a skladateľ David Kollár (38) pochádza z hudobníckej rodiny. Muzikantom je jeho otec, starý otec, dedov brat. Najprv chcel hrať na base.

"Prišlo mi to ako dieťaťu ľahšie. Ale potom som prešiel na gitaru," smeje sa. Nikdy nechodil na základnú umeleckú školu. Je samouk, štyri roky bral hodiny u Andreja Šebana.

Napriek tomu je čerstvým držiteľom ocenenia Radio Head Awards 2021 za Najlepší jazzový album, najlepší experimentálny album, najlepší world music album. Cenu dostal za opus Unexpected Isolation, na ktorom sa podieľal aj nórsky trubkár Arve Henriksen.

Nedávno sa mu podaril ďalší úspech. Niekoľko dní nahrával v kalifornskom Los Angeles u svetoznámeho filmového skladateľa Thomasa Newmana. Bol to jeho sen, dostať sa k jednému z najlepších skladateľov sveta. "V minulosti som sa snažil s ním skontaktovať, aj som prišiel k jeho domu a nechal som mu tam lístok. Ale teraz som sa dozvedel, že jeho zamestnanci pravidelne takúto poštu vyhadzujú, ani sa k nemu nedostane. Denne tam totiž prúdi množstvo záujemcov z celého sveta, ktorí by s ním chceli spolupracovať," začína svoje rozprávanie Dávid po návrate z Ameriky.

Ako sa mu teda podarilo dostať priamo do nahrávacieho štúdia T. Newmana v lukratívnej losangelskej štvrti Pacific Palisades? Bolo to na pozvanie amerického gitaristu, experimentátora a zvukového dizajnéra Ricka Coxa, ktorý počul Dávida hrať a chcel mu pootvoriť dvere do sveta filmovej hudby a zoznámiť ho s Newmanom, s ktorým spolupracuje už štyri desaťročia.

Rick si Dávida vybral po séri videohovorov, počas ktorých oslovil Kollár amerického kolegu spôsobom hrania ako aj samotným prístupom k hudbe a Rick Cox ocenil originalitu Davidovho projektu Sonic Pulses, ktorý sledoval prostredníctvom live streamu. "Cez internet sme s Rickom skúšali spolu hrať a on mi pritom pospomínal množstvo zaujímavých historiek zo svojho muzikantského života. Až do svojho nedávneho odchodu ho niekoľkokrát týždenne navštevoval vynikajúci trubkár a skladateľ Jon Hassell, podobne sa uňho zvykli zastaviť kultový skladateľ Terry Riley alebo zvukový experimentátor Chas Smith, ktorého gitary zneli napríklad vo filme Duna," vysvetľuje Kollár. Cox chodí k Newmanovi pravidelne na kávičky a tak mu odniesol mu Dávidove nahrávky a ten mu povedal, že ak tento chlapec bude v Amerike, nech k nemu príde.

Dávida v Amerike zaujala najmä prívetivosť, s akou ho u svetoznámeho skladateľa prijali. "Keď si predstavím, že môj livestream sledovali takí významní majstri ako Newman či Cox, pritom z Prešova iba možno dvadsať ľudí, považujem to za niečo úžasné. Nie je teda dôležité, koľko ľudí vás sleduje, ale kto," teší sa.

Newman a Rick ho prekvapili aj tým, že napriek svojmu vysokému veku stále hľadajú čoraz mladších hudobníkov s novou víziou a obklopujú sa nimi: "Pre mňa to bola úplná bomba." Prešovský gitarista podobné pocity zažíva aj s ďalšími skvelými hudobníkmi zo sveta, s ktorými hráva.

Nahrávanie so svetovými elitami v jeho odbore mu pomohli v uprataní svojich myšlienok. "Je to ako s vodou v Afrike. Hudba do filmu má niekde hodnotu milión amerických dolárov a niekde dve tisíc eur. A môže byť rovnako kvalitná," zamýšľa sa.

Nedávno vydal svoju novú knihu O hudbe a dobe: "Je v nej 15 rozhovorov s hudobníkmi, hudobným kritikom a milovníkom hudby, ktoré vznikli počas pandémie."

O Davidovi Kollárovi:

prešovský gitarista a skladateľ nielen filmovej hudby

vlani na žiadosť Slovenského filmového ústavu skomponoval hudbu k legendárnemu nemému filmu Jánošík z roku 1921

získal viacero cien u nás aj v zahraničíje autorom rozhovorov s mnohými kolegami z hudobnej brandže z celého sveta zverejnených v knihe O hudbe a dobe

je laureátom prestížnych domácich ocenení (Slnko v sieti za filmovú hudbu, Esprit za najlepší jazzový album roka, Radio Head Award)

spolupracuje s mnohými renomovanými umeleckými osobnosťami z celého sveta

zverejňuje denníky zo svojich hudobných ciest, v ktorých ponúka pohľad do zákulisia tvorby a života nezávislého muzikanta

