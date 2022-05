Ak už si pestujete tohtoročnú úrodu, mali by ste spozornieť. Vyzeralo to už síce tak, že leto klope na dvere, no opak je pravdou. Teploty už o pár dní opäť klesnú. V nižších polohách do dvoch metrov až na -2 stupne Celzia.

Ešte minulý týždeň vysoké teploty vyhnali ľudí na jazerá. Teraz nás čaká prudké ochladenie. Zdroj: dk

Najviac teploty pod nulou zasiahnu pestovateľov z Horehronia, Žilinského kraja a regiónu Spiš. To však neznamená, že sa neochladí aj v nížinatých oblastiach. Teplotu jeden až dva stupne nad nulou bude možné očakávať na celom území.

Teploty budú klesať na území celého Slovenka, za čo môže premiestnenie tlakovej výše zo severu smerom k nášmu územiu. Najbližšie dni, a to konkrétne v stredu a štvrtok, zaznamenáme najprudkejšie ochladenie.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva vo štvrtok v Bratislave rozdiel až 16 stupňov medzi dennou a nočnou teplotou. Pritom ešte minulý týždeň sa ľudia opaľovali a kúpali v jazerách naprieč Slovenskom.

