Manažéra charakterizujú v ústave ako priateľského, húževnatého a pracovitého človeka.

Záznamy o pokarhaní

„Ak už priamo nepomohol, tak človeku určite nespravil nič zlého. Nebol to šéf, ktorý by rozdelil prácu podriadeným a sám nerobil nič. Naopak, išiel príkladom a do všetkého sa vrhol ako prvý," hovorí kolegyňa, ktorá s ním v minulosti pracovala.

Tvrdí, že mladík sa veľmi zmenil, keď minister Krajčí vymenil vedenie. „Noví šéfovia si naňho zasadli, a to tak, že mu nedali dýchať. Denne ho kritizovali, sledovali na každom kroku. Po každom „hriechu“ robili záznamy o pokarhaní za účasti svedkov. Čo Noro zažíval, to by bolo dosť aj na koňa. Najprv to ešte znášal ako-tak, ale postupne už strácal silu. Nič, čo urobil, nebolo dobré. Kontrolovali mu čas príchodov i odchodov. Nedávno mi povedal, že už nevládze a odíde. Vo sne mi však nenapadlo, čo myslí pod odchodom…,“ tvrdí kolegyňa z ústavu.

Nočné prepadovky?!

Informácie nevyvrátil ani ďalší oslovený lekár, ktorý mal mať tiež skúseností so šikanou. „Aj ja som zaznamenal nejaké pokusy, ale nedal som sa. Môžem potvrdiť, že riaditeľ pravidelne chodí tzv. na tajnáša okolo druhej v noci na kontrolu, ale nezaujíma sa o to, či vládzeme a aký je stav pacientov, ale sleduje napríklad či nespíme. Stačí, aby niekto sedel pri stole s podopretou hlavou a začne robiť cirkus,“ krúti hlavou lekár.

Oslovili sme aj vedenie ústavu, aby sa vyjadrilo k obvineniam niektorých zamestnancov. Za sekretarát riaditeľa odpovedala hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická: „Je nám nesmierne ľúto každej ľudskej tragédie. Vzhľadom na ochranu súkromia pri udalostiach podobného typu vo všeobecnosti, však uvedené tvrdenia nebudeme bližšie komentovať,“ odpovedala hovorkyňa.

Vedenie šikanu odmieta

V snahe získať konkrétnejšie vyjadrenie, kontaktovali sme aj samotného riaditeľa Petra Magáta so žiadosťou o stanovisko k tvrdeniam zamestnancov, že v ústave sa od zmeny vedenia rozmohla šikana. Po niekoľkých hodinách sme sa dočkali odpovede. "V Národnom ústave detských chorôb sme mimoriadne vnímaví voči akémukoľvek násiliu a všetkým formám agresívneho správania sa vrátane pasívnej agresie. Takéto správanie je pre nás neprípustné, aj preto zamestnanci NÚDCH majú k dispozícii odbornú pomoc a podporu. Záleží nám na všetkých zamestnancoch a aj touto cestou chceme ubezpečiť, že s akýmkoľvek problémom sa môžu s dôverou obrátiť na vedenie nemocnice." V dodatku tvrdia, že o nami spomínanom postupe nemajú informácie.

Na generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Peter Magát a minister zdravotníctva Marek Krajčí počas tlačovky 9. júna 2020.. Zdroj: Dano Veselský

Rezort kontrolu neplánuje

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová na otázku, či sa rezort zdravotníctva bude informáciami o diani v ústave zaoberať, odpísala: „Straty akéhokoľvek ľudského života je nám nesmierne ľúto,“ a zdôraznila, že údajné tvrdenia a ich riešenia sú v kompetencii manažmantu konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Smrť mladého manažéra šokovala nielen najbližších, ale aj kolegov z NÚDCH. Zdroj: archív

Pohreb jediného syna

„To má byť vtip? Sami seba majú kontrolovať a vyvodiť voči svojmu konaniu závery a postihy? Neuveriteľné! Uvedomujú si to tí, ktorí Nora dohnali k takému zúfalému skutku, že jeho rodičia prišli o jediné dieťa, ktorému v rodných Leviciach teraz chystajú pohreb? Asi nie celkom...,“ netajil hnev spolužiak nešťastného Levičana.

Trestné stíhanie

Prípadom sa už zaoberá polícia. „Prijali sme oznámenie o tele muža bez známok života so strelným zranením, ktoré sa nachádzalo v jednom z bytov na Račianskej ulici. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Poverený policajt začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Viac fotografií nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Stretli ste sa na svojom pracovisku so šikanou? áno 0% nie 0% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: