Rokmi sa však mnohé zmenilo. Brat Kamil († 27) tragicky zahynul pred viac než dvoma desiatkami rokov a otec Ľubomír († 75) odišiel navždy pred dvoma rokmi. V predvečer sviatkov sa stretáva odvtedy v rodičovskom dome v Poprade už len babinec, ktorý tvoria Lucia (54) s dcérou Sandrou (24) a mamička Marta (77). Hoci to tento rok po dlhom čase bude predsa len iné, keďže do života šarmantnej profesorky vstúpil charizmatický muž. No poďme po poriadku...

Zlaté ruky mamine

Pocit z krásneho detstva a zážitkov s ním spojených sa zachoval v pamäti Kurilovskej až doteraz. Vždy sa tešila na návraty do rodného Popradu, miluje najmä tie vianočné. "Mamka všetko pripraví, my už len prídeme na hotové. Na štedrovečernom stole máme tradičné menu. Oblátky s medom, kapustnica, zemiakový šalát, rybie filé. Opekance (bobaľky) s makom mávame skôr výnimočne. Samozrejme, nechýbajú koláčiky, ktoré ja zbožňujem, najmä griláž a šuhajdy. Mamka je vychýrená cukrárka, pekárka i kuchárka, V ostatných rokoch sa dokonca naučila piecť okrem klasiky aj veľmi zdravé múčniky, bez múky, ale aj tie rýchle, nepečené. Robí tiež medovníky, ktoré naša Sandra s radosťou zdobí,“ pousmeje sa Kurilovská. Teší ju, a je za to veľmi vďačná, že mama zvládne všetko sama, bez pomoci. Dokonca aj sviatočnú výzdobu so svetielkami. V obývačke vždy žiari živý stromček, keďže bez vône ihličia by to nebolo ono.

Mince i spomienky

O Kurilovskej je známe, že je vegetariánka. Aj hoci u nich na Štedrý deň nevaria pôstnu kapustnicu, vynašla sa, klobásu a údené mäso z nej vyberie a konzumuje ju čistú. Pod obrus dáva pár mincí, aby im v novom roku nechýbali peniaze. „Vždy si pri stole pospomíname aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Moja dcéra ma občas podpichne, že každý rok si musí vypočuť rovnaké historky. Má pravdu, ale k spomínaniu to jednoducho patrí,“ povie zamyslene.

Kľúč na kúpu darčekov

Pýtame sa, ako je to v ich rodine s darčekmi. „Celý rok ,pozorujem´ a počúvam, kto o čom hovorí, že by to chcel a podľa toho nakupujem. Nikdy to nie sú zbytočnosti. Napríklad, raz som dala rodičom knihu o slovenských osobnostiach, v ktorej je aj moje meno. Dala som ju vyhotoviť v obale z kože. Vtedy ešte žil otec a videla som na ňom, že bol veľmi pyšný, uložil si ju na viditeľné miesto, kde ostala počas celých sviatkov. Tento rok už mám tiež tipy, čo budem komu kupovať,“ prezradí kľúč, podľa ktorého zháňa darčeky. Ona sama má rada prekvapenia.

