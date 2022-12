Matka podľa slov portálu sa spolu so svojou ratolesťou vybrala do kina na film Neobyčajný svet (Strange World). "Tam s hrôzou zistila, že dieťa vzala na film, ktorý normalizuje a podporuje homosexuálny životný štýl," uvádza komunita, ktorej "cieľom je zaistiť, aby tí, čo majú moc, rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ľudské práva" (z charakteristiky CITIZENGO - pozn. red.).

Zavádzanie verejnosti

Dodávajú, že podľa prevádzkovateľov kín je film určený pre deti bez vekového obmedzenia. "Navyše je skutočne škandalózne, že k filmu nie je žiadne varovanie, že by obsahoval kontroverzný sexuálny obsah. Keď si pozriete známych prevádzkovateľov kín a vyhľadáte film Neobyčajný svet, nenájdete tam nič o homosexuálnom životnom štýle jedného z hlavných hrdinov. To je hrubé zavádzanie zákazníkov, ktorí sú rodičia malých detí," prízvukuje CG. Apelujú preto na prevádzkovateľov kín, aby film stiahli alebo preklasifikovali vekovú hranicu a aby v budúcnosti informovali rodičov o kontroverznom obsahu filmovej produkcie.

OBSAH filmu: Nie je v ňom ani NÁZNAK, že to bude o "INOM" Vydajte sa na cestu hlboko do Neobyčajného sveta, ktorý sa odohráva v obrovskom skrytom podzemí, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebezpečenstvá a úžasné dobrodružstvá. Cesta vás zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, že existuje, kde sa stretnete s množstvom neznámych tvorov - niektorých zvláštnych, niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, ktorý na hlavných hrdinov rodinu Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti.

"Keby vedeli o tom, čo film propaguje, nikdy by svoje napr. sedemročné deti do kina na taký film nevzali. A tie by prišli o zisky... Je zrejmé, že niekto sa tu opäť snaží pretláčať LGBT ideológiu podprahovým spôsobom a cieľovou skupinou sú malé nevinné a zraniteľné deti. Nemôžeme dopustiť, aby niekto ohrozoval ich zdravý psychologický vývin," uvádza CG na záver.

Prečítajte si TU slová psychiatričky a sexuologičky i o tom, kto pochybil najviac ►►►