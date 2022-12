Niektorých však viac ako slávnostná udalosť zaujalo to, ako sa bývalá primátorka na danú udalosť vyobliekala. Turčanová zvolila tmavozelený kostým (sako so sukňou) s vyšívaným zlatým husárskym motívom. Zatiaľ čo niektorým sa jej outfit páčil, iní ho kritizovali, že je to už niečo nemoderné.

Inšpirovala sa Čaputovou?

V snahe vypočuť si objektívnejší názor sme oslovili majiteľku módneho butiku a stylistku Svetlanu El Halawany a odborníka na protokol a etiketu Mareka Trubača. "Je to určite veľmi výrazný odev. Z hľadiska protokolu mu nie je čo vytknúť, keďže boli dodržané zásady ako dĺžka sukne po/pod kolená, pančušky, kožená obuv s uzavretou špičkou aj pätou. Je pravda, že tento model vyniká svojou netradičnosťou a vysokým vyšívaným zdobením vpredu aj na chrbte, ale oceňujem, že odchádzajúca primátorka pochopila, že tento odev už nepotrebuje doplniť šperkami či inými doplnkami," zhodnotil outfit Turčanovej Marek Trubač. To, či je tento model súčasťou módneho trendu, nevedel posúdiť. "Je však pravdou, že ľudové motívy a ornamenty sú v kurze. Stačí sa pozrieť aj na kostým prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý si obliekla na svoju prvú návštevu v Budapešti," spomenul zaujímavý príklad.

Ako husár

Iný názor na outfit bývalej primátorky má odborníčka na módu Svetlana El Halawany. "Pani Turčanová zvolila síce materiál velvet (zamat, barchet, čo sú zaužívané názvy daného materiálu - pozn. red.), ktorý je sám osebe veľmi vhodný, avšak ťažko povedať, či je to trefa do čierneho práve v tomto prípade. Možno v ňom bol skrytý neverbálny odkaz, o ktorom vie len ona sama. Mne, žiaľ, pripomína husársky odev. Mohla použiť len sako a doladiť k nemu štýlové nohavice vo farbe výšivky na ňom, neevokovalo by to až tak výrazne etnický odev jedného z našich susedov. V každom prípade musím pochváliť nežný účes a príjemný, tzv. nahý typ líčenia," znelo vyjadrenie Svetlany. V súvislosti s topánkami odborníčka povedala, že tu ich nositeľka stavila skôr na pohodlie, hoci ona by jej odporučila radšej klasické lodičky na tzv. mačacom podpätku.

Výčitka za pančuchy

V komentároch niektorí radili Turčanovej, že sa mala inšpirovať svojou kolegyňou, odchádzajúcou primátorkou mesta Snina Danielou Galandovou. Tá na ustanovujúcom zasadnutí nového mestského zastupiteľstva a odovzdaní úradu svojmu nástupcovi Petrovi Vološinovi bola neprehliadnuteľná. "Odvážny outfit, ale nie nevkusný. Veľmi sa mi páči detail na šatách, tzv. cut out, čo je výstrih na jednej strane, dodal oblečeniu akcent zaujímavosti a atraktívnosti. Topánky sú v poriadku, čo však musím pani Galandovej vytknúť, sú lesklé silonky. Tie mala vymeniť za klasické pančušky," znelo vyjadrenie El Halawany.

Cit i guráž

Uznávaná odborníčka zároveň porovnala oblečenie obidvoch končiacich primátoriek. "Vidieť, že sa snažili vybrať ten správny outfit a doladiť k nemu účes i mejkap. Exprimátorka Sniny zvolila čierne šaty, ktorými sa málokedy dá niečo pokaziť alebo vytknúť ich nositeľke. Možno len, že biznis dĺžka šiat by bola lepšia voľba. Bývala primátorka Prešova, ako som spomínala, jej kostým a materiál boli v poriadku, len by bolo zaujímavé vedieť význam odkazu v etnickom štýle. Čo oceňujem u obidvoch dám, je, že boli upravené, čo sa o mnohých politikoch nedá povedať," uviedla stylistka. Dodala, že outfit je vždy o celku. "Dnes móda ponúka nenormálne veľa možností, je však potrebné mať správny cit, keďže je náročné zladiť sa aj do obdobia, ktoré outfitom prezentujeme, ale zároveň byť v jeden moment trendy a pôsobiť pritom mladistvo. Určite to chce čas, guráž, ale aj isté poznatky, vedomosti o móde a skúsenosti z danej oblasti," uzavrela Svetlana El Halawany.

