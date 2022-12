Nebolo by na tom nič zvláštne, keby dvojica nemala na hlave ikonickú súčasť kroja - goralský klobúk. Zrejme ich ovplyvnila oblasť Pienin s Dunajcom a Troma korunami kde uznávaný český saxofonista a skladateľ Felix Slováček účinkoval a kde bola prítomná aj Pleštinská.

POZRITE VO VIDEU AKO VIE JÓDLOVAŤ PSÍK PREZIDENTSKÉHO PÁRU

Vraj pecka!

Politička si vybrala "kapeľušek" červenej farby a umelec čiernej. Peter na to v komentári zareagoval: "Ale, že parádni gorali, a keby si Zitka do toho ešte zašpííívala, to by bola totálna pecka."

Išla si svoje

Politička posmelená komplimentom pridala ako odpoveď video, na ktorom spolu s trojicou mužov v kroji spieva goralskú hymnu "Goraľu, cy či ňe zaľ". Zatiaľ čo muži v kroji spievajú hrubším hlasom, Pleštinská im do toho na niektorých miestách doslova piští. Najhoršie na tom je, že nechýbali tam ani poriadne falošné tóny. Poslankyni, však podľa toho ako sa tvári, to zrejme neprekážalo a išla si svoje.

Anketa Páči sa vám spev poslankyne Zity Pleštinskej? áno 0% nie 100% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Radšej len v kúpeľni

Požiadali sme známeho speváka ľudových piesni, aby zhodnotil jej spev. Súhlasil, ale želal si ostať v anonymite. Pri počúvaní tejto "produkcie" sa neustále usmieval. V niektorých momentoch v obave, že politička výšky nevytiahne len krčil nosom. Poslal Pleštinskej jasný odkaz: "Pani nemá hudobný sluch. Chlapom to kazila...! Ak veľmi túži vyspevovať, tak jedine doma v kúpeľni!"

Komentujúca Katarína "na sociálnej sieti" bola diplomatická: "Zitka, super, si dáma s charizmou a veľkým srdcom a úprimní ľudia to vycítia." To, či myslela na jej spev, nespresnila.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Prečítajte si aj: