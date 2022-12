Trúfli by ste si uhádnuť, ktorá známa osobnosť vyrástla z tohto blonďavého dieťaťa s veľkými tmavými očkami? Zatiaľ čo na archívnom zábere sa tvári síce trochu namosúrene, teraz je to štátnik, ktorý napriek svojmu postaveniu nešetrí ani úsmevom. Mimoriadne sa vie odviazať najmä v prítomnosti svojho psíka.

Je to až neuveriteľné, ale ak ste predpokladali, že je to niektorá zo známych žien, sekli ste sa. Na archívnej fotografii je rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Rakúsky štátnik, ktorý navštívil aj Slovensko má zaujímavý život. Oženil sa ako veľmi mladý s Brigitte Hüttnerovou, mal len osemnásť rokov. V devätnástich sa stali rodičmi syna neskôr sa im narodil ešte ďalší. Na staré kolená sa však po päťdesiatich rokoch spolužitia rozviedol a v roku 2015 si zobral dlhoročnú priateľku a stranícku kolegyňu Doris Schmidauerovú.

A ako sa dostal záber do rúk verejnosti? Predstaviteľ susednej krajiny napriek svojej vysokej funkcii nie je žiadny suchár. Priazeň Rakúšanov si získal nielen svojou pokojnou a veselou povahou, ale aj tým, že je mimoriadne aktívny na sociálnych sieťach a nemá problém zapájať sa do rôznych výziev tzv. challenge. Takto si občas spolu s vyzývateľmi a účastníkmi krátil čas na Instagrame aj napríklad počas zúriacej korony, ale aj neskôr.

Zrak ich neklamal

Mnohí ani nechceli veriť, že reálne prijal výzvu a zapojil sa do nej aj ich spolkový prezident. Bola to však pravda. Skrátka Van der Bellen je trendy. A nie je sám. Staré fotografie z detstva zverejňovali nielen bežní ľudia, ale aj mnohé celebrity. Rakúsky štátnik sa pochválil fotkou na ktorej je v lese so svojím psom neďaleko tirolskej obce Kaunertal. Láska k štvornohým miláčikom ostala Saschovi, ako ho volali najbližší a priatelia (čo platí aj teraz - pozn. red.) celý život. V prezidentskom paláci jemu a manželke Doris Schmidauerovej aktuálne robí spoločnosť psík Juli.

Očká ako uhlíky sa nezmenili

Ďalšia fotografia zo súkromného archívu prezidenta sa objavila po novej výzve, ktorej opäť neodolal, a poslal fotografiu z čias, keď mal dva roky. Bellen na nej vyzerá skôr ako dievčatko než chlapček. Svetlé vlásky má na vrchu hlavy vyčesané do "kohútika". Každého okamžite musia upútať aj očká dieťaťa, čierne ako uhlíky. Tie mu ostali aj vo vyššom veku a sú jeho poznávacím znamením. Aktuálne zábery v našej galérii sú toho dôkazom.

